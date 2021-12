Estimada balearica i estimat balearico,

Si estàs llegint aquesta carta és que comparteixes el mateix sentiment d'estima cap al club de la Via de Cintura que tenen d'altres com jo, que tens simpatia o que simplement has caigut aquí sense saber ben bé que fer. Sigui quin sigui el teu cas, t'anim a seguir llegint aquesta breu carta que va dedicada a tu.

L'Atlètic Balears sempre ha estat un club que ha estat sota l'allargada ombra del club rival de la ciutat. Televisió, premsa i ràdio sempre li han donat una major cobertura deixant de banda moltes vegades al nostre equip. Fa uns anys era molt complicat veure l'Atlètic Balears fora camp, fins i tot quan jugava a l'Estadi l'única forma de veure-ho era assistint en directe. A poc a poc, sigui per interès o pel creixement del club hem anat fer-nos en un lloc als mitjans de comunicació.

Aquest dijous a les 21.00 hores tenim el partit més rellevant dels darrers trenta anys, el Getafe a la segona ronda de Copa del Rei. I l'equip i el club necessita omplir l'Estadi per seguir creixent. Consider que és una data històrica important per la transcendència del rival i per l'objectiu del club. L'ascens a Segona Divisió ha de venir seguit d'una sèrie d'obligacions que tenen un elevat cost i perquè un club sigui sostenible primerament ha de tenir una massa social en creixement. I ara mateix sembla que l'afició s'ha desencantat.

És una llàstima perquè la progressió esportiva en totes les seccions, la professionalització del club, la tornada a l'Estadi són factors considerables i demostratius que som un club en creixement. Però on són les 12.000 persones que varen acompanyar a l'equip el 26 de maig del 2012 davant el Mirandés per omplir l'Estadi? És ben cert que no tots eren balearicos, però crec que perfectament s'hauria d'arribar a una entrada de 4.000 persones davant el Getafe que és més o manco la capacitat actual de l'Estadi Balear.

Si a la segona ronda de Copa del Rei davant un rival de Primera Divisió, amb l'esforç que ha fet la propietat als darrers anys amb una entrada més que assequible l'afició no respon, crec que estem condemnats a sotsobrar pel futbol no professional de forma indefinida. Quin sentit té acabar un estadi que costarà una milionada si l'afició no omple ni la capacitat actual? Serà bo pel club pujar a Segona si els equips en els quals s'enfrontarà l'equip seran de menor categoria que el Getafe o inclús el Getafe serà un d'ells?

Com diria el meu amic Tolo Vives a un dels seus stickers no sé Rick. Ara estimat aficionat és el moment de demostrar que l'afició de l'Atlètic Balears està més viva que mai. De donar suport a l'equip que ens necessita. D'omplir l'Estadi de colors blanc-i-blaus i banderes. D'animar a l'equip per aconseguir passar d'eliminatòria, un cop anímic necessari.

Ara és el moment de fer una passa endavant i un petit esforç per demostrar que nosaltres també creiem i que volem a l'equip al futbol professional. Depèn de tu, depèn de tots. Per poc que puguis venir, has de ser-hi. Junts arribarem molt més enfora.