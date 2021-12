A començament de la dècada dels seixanta del segle XX es va consolidar un moviment musical mundial que, a través de les lletres de les cançons, mostrava la sevadisconformitat amb l'autoritat i determinades ideologies, i que, per altra banda, reclamava drets civils o proposava models alternatius als establerts. Això és el que anomenam popularment com la cançó protesta.

És inexplicable que La Liga, tan professional ella, permeti que es disputi un partit en unes condicions com les del passat divendres, però aplicaren la teoria del show must go on i campi qui pugui. De fet, una vegada que es va confirmar aquesta ignomínia al futbol i als aficionats, la meva única esperança de veure espectacle residia en què per la megafonia de l'Estadi sonés la famosa cançó de Raimon i que tots els valents barralets presents entonassin a ple pulmó: «Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, Al vent del món» com a forma de protesta i disconformitat.

No llegiran aquí conclusions sobre un matx que no s'hauria d'haver disputat, només toca destacar la figura de Manolo Reina. El porter va salvar un punt amb un recital d'aturades en forma de reivindicació. Ningú pot discutir la seva jerarquia dins el grup malgrat que, igual que el mític Joan Manuel Serrat, amb el seu vicio de cantar, s'ha creat un debat sobre la seva situació. L'alternativa, Greif, genera moltes incògnites tot i que l'aposta econòmica del club indicava el contrari. De l'altra gran aposta econòmica del club, Hoppe millor no parlar-ne ara.

Fos com fos, tocarà esperar al darrer partit de l'any contra el Granada, amb Copa pel mig, per saber si arribam a l'aturada de competició amb alegria o tendrem qualque motiu per protestar. També haurem d'esperar per saber si Greif o Hoppe ens seran d'ajut encara que ja tinguem algun indici. I com diria un altre geni de la música, Bob Dylan a la seva obra Blowin'In the wind, la resposta està dins del vent.