Ara és el moment de la unitat

Que fàcil és defensar un argument quan els resultats són favorables! En aquest moment, qui més qui menys se'n puja al carro i fa costat a l'equip, i els que no tenen arguments per a contradir simplement es queden callats a l'espera de l'oportunitat per a sortir de la cova, armats de contraarguments per a no creure en res. D'això tracta un debat i sembla que a aquest Atlètic Balears se li ha de posar en dubte sempre.

A mi la derrota del cap de setmana em va fer mal i va decebre a parts iguals. No vaig poder veure el partit en directe per motius familiars i el meu pare em va anar informant de tot el que esdevenia durant el partit com si fos minut i resultat.

Papà: << Zero a zero, igualadet. Vent a favor, corren molt. Zero ocasions.

Papà: << Min. 38 0-1>>

Papà: << Descans. 0-1. No creem res>>

Papà: << No arribem. Molt malament. Ells només corren. >>

Papà: << 0-2 final i expulsió d'Armando >>

I bàsicament aquest és el resum del partit. No generarem perill, ells van córrer molt i ens van guanyar 0-2. Després vaig poder llegir les declaracions en roda de premsa de Xavi Calm després de la derrota a l'Estadi Balear i va haver-hi una frase que va captar la meva atenció: << Avui no ha sortit >>.

Després de veure el partit en diferit i analitzar-lo en profunditat crec que la derrota del passat cap de setmana és un accident que pot passar, però que cal intentar que no ocorri. M'explic. El cos tècnic té clar l'estil de joc de l'equip sigui quin sigui el rival i sigui quin sigui l'escenari, evidentment per a això has de tenir els jugadors perquè l'estil de joc que vol plantejar funcioni.

L'equip bàsicament juga amb una defensa avançada i laterals de llarg recorregut. Un migcampista posicional i un altre amb major llibertat de moviments, dos interiors que tendeixen a jugar per dins per a trobar llocs entre línies i dos davanters amb tendència a situar-se entre lateral i central per a trobar espais. Pressió alta per a robar en camp contrari i joc de fora a dins. Aquesta és la idea de joc.

En el seu desenvolupament són bàsiques una sèrie de característiques:

● La contundència de centrals que han de ser expeditius.

● El posicionament del pivot.

● L'estat de forma per a la pressió alta

● L'encert de jugadors clau.

El partit del diumenge va ser simplement una sèrie de despropòsits en cadena. La baixa d'Iñaki, per a mi el més preocupant del vist el cap de setmana, va crear inseguretat defensiva. No sols no vam veure la millor versió de Carlos sinó que Pedro no va estar a l'altura. Josep Jaume va millorar i hauria de ser titular en el Johan Cruyff.

L'equip va estar molt imprecís, va haver-hi pèrdues de pilota amb facilitat i no es trobava joc entre línies. Aquesta causa tenia un efecte, tots dos davanters venien a buscar la pilota massa a baix i produïa una pèrdua de posició constant. Si sumes que al Sevilla Atco li va sortir perfecte el plantejament tens el còctel perfecte de la derrota. Una derrota molt similar a la soferta farà dues temporades a l'Estadi Balear davant l'UD Ibiza amb el mateix resultat.

Avui no ha sortit. Tots els equips tenen alts i baixos, tenen partits dolents on surten derrotats. Ningú va dir que anés a ser fàcil i aquesta temporada la categoria i els rivals són de gran nivell, a més qualsevol et pot pintar la cara en un moment determinat. Si ens fixem només en els resultats d'aquesta jornada, veim la sorprenent golejada de l'Andorra al RB Linense per set a un o com el Sant Ferran ha passat d'estar gairebé descendit a sumar 5 victòries consecutives. Sonen a tòpics, a excuses però res més lluny de la realitat.

La derrota del cap de setmana fa mal, per l'inesperat, pels resultats dels rivals, per l'inoportú i perquè simplement dol perdre... però no sempre es pot guanyar i no per això cal deixar de creure en aquest equip. Crec que aquesta derrota ha de servir per a no relaxar-se i per a ficar-se en el partit des del minut un.

Xavi Calm així ho va dir en roda de premsa, << el problema ha estat mental no físic >>, l'equip es va mostrar descentrat, va creure en la victòria sense esforç i quan es va ficar en el partit era tard i va encaixar el segon gol.

Ara toca anar a l'Estadi Johan Cruyff a guanyar a un Barça B necessitat i en caiguda lliure, amb les baixes d'Hugo, Jesús Álvaro, Alfonso, Iñaki i Armando no valdran les excuses. Crec al 100% en aquest equip, en aquest bloc humà que treballa cada a dia amb la il·lusió de l'ascens i ho dic fa temps, enguany alguna cosa està canviant, és un pressentiment confirmat en fets.

Continuu dolgut i estic necessitat que comenci el cap de setmana per a veure i narrar en directe en Ona Mediterrània la victòria de l'equip. I tu, estimat lector, tan fàcil et donaràs per vençut? Ara és el moment d'estar units i fer costat a l'equip, el tassó mig ple balearicos, sense anar més enfora és la primera derrota a l'Estadi en el 2021, ens tenen mal acostumats.