Aquests són els rivals dels equips de les Balears a la Copa

El somni de la Copa continua pels equips de les Balears i el sorteig de la Copa del Rei que s'ha celebrat aquest divendres ha premiat als equips més modestos amb les visites d'equips de Primera Divisió

El millor premi ha caigut a Andratx, que rebrà en el seu estadi al Sevilla. També rebrà a un Primera Divisió l'Atlètic Balears, qui s'haurà d'enfrontar al Getafe a l'Estadi Balear. Per altra banda, el Mallorca haurà de viatjar fins a Astúries per intentar guanyar al Llanera, equip de 2a RFEF. Per acabar, l'UD Ibiza haurà de viatjar a Ponferradina.

UD Llanera – RCD Mallorca

CE Andratx – Sevilla

Atlètic Balears – Getafe

Ponferradina – UD Ibiza