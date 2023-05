El Menorca Bàsquet ascendeix a LEB Or després d'un partit apoteòsic

L'Hestia Menorca ha assegurat aquest dissabte el seu ascens a la segona categoria estatal del bàsquet professional. Després de cinc temporades a LEB Plata, l'equip principal de l'illa de Menorca es posiciona a LEB Or després d'un partit apoteòsic.

L'equip, sota la direcció tècnica de Javi Zamora, va superar el Rioverde Clavijo de Logronyo per 67 punts a 61 davant més de 5.000 espectadors, que animaren l'equip en la seva pugna per a ascendir de categoria. Així, l'equip torna a les altes categories professionals després d'una dècada de notòria absència.

El club Hestia Menorca, que pren aquest nom per raó de patrocinis, és hereu del clàssic Menorca Bàsquet, dissolt el 2012 per dificultats financeres en no poder fer front a les despeses derivades de la permanència a l'ACB, primera categoria a nivell estatal. L'ascens del seu club successor suposa una injecció de moral pel bàsquet menorquí, després d'una dècada fora de les altes categories.