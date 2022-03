Pau Tomàs: «Hem de ser un equip intens per dur el ritme del partit i controlar-lo des de la defensa»

El Palmer Alma Mediterrània Palma continua treballant per afrontar en les millors condicions possibles el partit de diumenge davant el Levitec Huesca La Magia. Els mallorquins, sense temps per descansar, tornen a tenir una altra final en la lluita per la permanència.

«Tenim ganes que arribi el partit després de les sensacions que ens deixà el partit davant el Juaristi i ganes que arribi el diumenge i recuperem jugadors que tenim tocats», ha explicat Pau Tomàs. El tècnic mallorquí ha qualificat de «final» i de «partit molt important» l'enfrontament d'aquest cap de setmana i assenyala que els jugadors tenen ganes de «revertir la situació i treure el partit a casa».

L'entrenador ha reincidit en el que va dir després del darrer partit i ha assenyalat que «no podem anar a intentar guanyar un partit sense arribar al bonus en tres dels quatre quarts i consideram que aquesta va ser una de les claus de la derrota. Si no posam un punt de duresa defensiva i no s'arriba al bonus queda clar que no posarem aquest punt necessari per guanyar el partit i aquesta ha de ser una de les claus del partit del diumenge, ser un equip intens per dur el ritme del partit i controlar-lo des de la defensa».