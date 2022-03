El Palmer Palma viatja a Alacant carregat de moral

El Palmer Alma Mediterrània Palma jugarà aquest diumenge davant el HLA Alicante en un partit clau per les aspiracions dels mallorquins. L'equip d'Álex Pérez i Pau Tomàs va sumar el passat dijous la seva quarta victòria de la temporada i, per primera vegada aquesta campanya, encadena dos partits guanyats consecutius.

Álex Pérez ha explicat que «l'equip arriba a Alacant amb l'ànim molt alt perquè hem aconseguit enllaçar dues victòries consecutives per primera vegada i davant rivals d'entitat com són el Leyma Coruña i l'ICG Lleida». A més, el preparador andalús reconeix que la victòria davant el conjunt català ha reforçat la moral de l'equip. «Aconseguir guanyar el partit tal com s'havia posat en el segon temps va ser una injecció de moral important».

Pérez ha reiterat l'aspecte mental que suposen les dues victòries obtingudes a Son Moix i també reconeix que «era molt difícil treballar com treballàvem cada dia i que els resultats fossin desfavorables», assegurava que «això genera dubtes, però una vegada la feina surt i es guanya a rivals tan importants i es juga un bon Bàsquet com el que s'ha jugat, mentalment és molt positiu pels jugadors».