Exhaurides les entrades per assistir al Partit Solidari que es farà a Esporles diumenge 9 de gener

Quan falta una setmana perquè es disputi al pavelló de l’IES Josep Font i Trias d’Esporles el Partit Solidari, les entrades per a aquest esdeveniment s’han exhaurit. El ritme de venda d’entrades ha estat molt alt, i les darreres limitacions de cabuda en les instal·lacions exteriors han fet impossible que tothom que ho vol pugui veure aquest espectacle diumenge que ve.

Damunt la pista, s’enfrontaran el primer equip masculí de l’Esporles BC, dirigit per Eloy Doce, i un combinat de jugadors mallorquins que han representat l’excel·lència del nostre bàsquet en equips FBIB. Gabi Abrines i Toni Martorell dirigiran l’equip Mallorca Clàssics, format per Sergi Riera, Rafa Seguí, Miki Corbacho, Berto Alzamora, Javi Valdivielso, Tolo Oliver, Pep Toni Roman, Marcos Polo, Miquel Llompart, Israel Pampín, Ivan Matemalas, Alberto Corbacho i Pablo Jiménez.

Els guanys econòmics que generi l’esdeveniment es destinaran a millorar les vides d’en Pep i en Julià, dos joves d’Esporles amb discapacitat severa, i a les causes de les ONG de les quals formen part les seves famílies: Pep, Amy & Friends i Arka Tapones Solidarios. Transfer Class i la Fundació FBIB 1935 col·laboren amb les despeses de l’esdeveniment. Time Out Center és el col·laborador logísƟc.

El Front 1989 i l’Esporles BC demanen a la gent que vol col·laborar amb el Partit Solidari i ha quedat sense entrades que hi faci aportacions econòmiques mitjançant la Fila Zero. Es tracta de fer un ingrés amb el concepte Partit solidari' a: l'IBAN ES04 2100 0785 2102 0005 1050. Igualment, als negocis esporlerins Frutas Bouza, Tot Casolà i Sa Caseta es poden comprar participacions per al Sorteig Solidari, en què es poden guanyar camisetes d’Alba Torrens, Àlex Abrines, Sergi Garcia, Joan Sastre i Gaby Ocete i vals en compres, productes locals i ecològics, sopars i sessions de tecnificació i de màquina de tir.