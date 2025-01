Reclamen que La 2 de Televisió Espanyola també sigui en català a les Illes Balears i al País Valencià

La 2 de Televisió Espanyola emetrà íntegrament en català el seu contingut a Catalunya en un termini de dos anys, segons ha donat a conèixer aquest dimecres la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés espanyol, Míriam Nogueras.

Davant aquest anunci, diverses entitats com la Plataforma per la Llengua han celebrat la notícia però també han reclamat que l'acord s'ampliï a la resta de territoris catalanoparlants.

«Celebrem la notícia i seguirem de prop el seu compliment progressiu fins que l'emissió íntegra en català a La 2 Catalunya sigui una realitat. Ara bé, reclamem a RTVE que s'apliqui aquesta mesura també als respectius canals públics al País Valencià i les Illes Balears, i que apliqui la reciprocitat d'aquests canals als diferents territoris de parla catalana!», han remarcat.

A més, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha assenyalat que «un canal estatal (La 2) sigui íntegrament en català no només és just sinó que és lògic. Per això seria INTOLERABLE que es fes únicament a Catalunya i no a Balears o al País Valencià, que no es fes per garantir els drets dels ciutadans sinó per l'acord amb un partit concret».