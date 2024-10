IB3 Televisió emet la final de 'La Millor Festa' en directe des del teatre de Lloseta

IB3 Televisió oferirà en directe el capítol final del concurs 'La Millor Festa' aquest diumenge, dia 13 d'octubre, a les 22.20 h des del Teatre de Lloseta. Una nit carregada de sorpreses en què es descobrirà quin dels dos pobles finalistes aconsegueix el premi 2024: Alaior o Montuïri. La darrera paraula la tendrà el públic, que podrà votar fins que comenci el programa.



El darrer capítol comptarà com sempre amb la col·laboració dels protagonistes, David Ordinas, el jurat i la Cara B. La banda sonora del programa anirà a càrrec del duo de DJ Miki.x.Krls.



El nou format



La combinació de modernitat amb tradició i competició explica la bona acollida que ha tengut aquest nou concurs d'IB3 Televisió, produït per Mr.Mood i presentat per David Ordinas, amb la col·laboració de Joan Barceló i Mar Coll. S'ha emès la nit dels diumenges en horari 'prime time'. La quota mitjana d'audiència dels capítols d'estrena ha estat del 7%, amb un total de 173.000 espectadors. Ha aconseguit arribar al públic jove, principalment amb edats compreses entre els 13 i 24 anys, franja que ha assolit un 18,2% de quota mitjana d'audiència.



La primera temporada de 'La Millor Festa' d'IB3 Televisió ha estat formada per 11 capítols. A cada episodi s'ha viatjat a un poble per descobrir com viuen les celebracions d'estiu per totes les illes. Els espectadors «han viscut la festa de manera absoluta, com si fossin del poble», gràcies a l'experiència immersiva que ha oferit el programa.



En el decurs de la temporada, el jurat ha valorat diferents aspectes de cada festa, com són el cartell, el menjar, la tradició i l'ambient, per determinar quines festes mereixen estar al capdavant del rànquing. Al final de cada episodi, s'ha mostrat la classificació provisional, que ha revelat quin poble està més a prop de ser nomenat la millor festa d'estiu.