La televisió pública de les Illes Balears utilitza un mapa on diu «Palma de Mallorca»

IB3, que pertany a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ha utilitzat aquest dimecres a les notícies del migdia un mapa on s'hi podia veure el topònim 'Palma de Mallorca'.

L'any 2016, Cort va aprovar el canvi de toponímia per recuperar el nom de la ciutat i deixar sense efecte el canvi que havia fet el PP en la legislatura anterior. D'aquesta manera, la ciutat es diu Palma, tal com la varen batejar els romans i com apareix a l’Estatut d’Autonomia.

Així ho ha senyalat Jaume Alzamora, secretari general de Més per Mallorca: «La toponimia forma part del patrimoni cultural immaterial i de la identitat dels pobles. És una manca de respecte a la nostra cultura i identitat».