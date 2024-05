El Castell de Bellver, protagonista de 'Los pilares del tiempo' aquest diumenge a La2 de TVE

El programa 'Los pilares del tiempo' de La2 de TVE se centrarà aquest diumenge, a les 20.30 h, en l'arquitectura de defensa marítima del Mediterrani. Al capítol 'Piratas, la amenaza del mar', les conductores d’aquest espai divulgatiu, Leonor Martín i Lidia San José, naveguen per la ruta comercial més important del món atracant als monuments més destacats en la història del nostre patrimoni.

'Los pilares del tiempo' posa l'àncora a l'imponent Castell de Bellver i al Fort de Sant Carles. Al Castell de Bellver, l'escàner 3D permetrà a l’espectador submergir-se i navegar pel cor del monument. Una forma extraordinària de gaudir del nostre patrimoni, com mai no s'havia fet. Així mateix, també realitzaran un recorregut per les coves del Castell i s’emetran imatges a vista d’ocell.

Aquest viatge pel patrimoni del Mediterrani s’acostarà també a l'atípica Catedral fortalesa d'Almeria, i a la Ciutat Monumental de Melilla, acabant a l'Arxiu Històric de l'Armada a Viso del Marqués. 'Los pilares del tiempo' és una producció de RTVE en col·laboració amb Winwin Audiovisual que redescobreix els edificis més emblemàtics del nostre patrimoni, amb l'ajuda de la tecnologia d'escaneig que permet veure a través dels murs, entrar a cavitats subterrànies o seccionar els edificis analitzar-ne les estructures, en una altra manera de descobrir l'arquitectura i la seva història.