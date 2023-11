[VÍDEO] IB3 Televisió estrena 'Mateu Orfila. La ciència del crim'

El pròxim dimarts, 14 de novembre, IB3 Televisió estrena 'Mateu Orfila. La ciència del crim' a les 22.15 hores. Una minisèrie documental de quatre capítols, enregistrada a Menorca sobre la vida de Mateu Orfila, que va néixer a Maó l’any 1787 i va estudiar medicina fins que arribà a Paris, on va convertir-se en una autèntica celebritat. La sèrie ha estat dirigida per Dani Bagur i Kiko Domínguez; produïda per la menorquina Empàtic. Compta amb la presentació de Cristina Bugallo, i l’actor Antoni Cantamisa és qui dona vida al científic.

Mateu Orfila és el menorquí més universal. El científic nascut a Maó a del segle XVIII, és considerat el pare de la toxicologia moderna i el creador de la ciència forense, tal com l’entenem avui en dia. Orfila va ser degà de la Facultat de Medicina de París, i va revolucionar l’ensenyament sanitari a França. Amb una intel·ligència privilegiada, dominava a la perfecció molts d’idiomes, i tenia també una gran veu, amb la qual animava les trobades als salons més coneguts de París.

De forta personalitat, Orfila va crear la toxicologia i va intervenir en un gran nombre de judicis de l’època relacionats amb l’enverinament. El més popular, el cas Lafarge, on la vídua de Charles Lafarge era acusada d’enverinar el seu home amb arsènic, però els perits no ho podien demostrar, fins que va arribar Mateu Orfila. Les seves proves pericials varen permetre condemnar Marie Lafarge en el que segurament és un dels grans judicis del segle XIX a França.