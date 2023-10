Neix 3Cat, la plataforma digital amb 280.000 hores de continguts audiovisuals en català

En l'acte de presentació de la nova plataforma digital, Rosa Romà ha explicat que «som davant una gran oportunitat per fer-nos un lloc en aquest nou ecosistema comunicatiu i poder competir amb les grans plataformes gràcies a les 280.000 hores de catàleg en català que avui posem a disposició de la ciutadania. Serem la gran finestra de continguts en català tant per a la ciutadania com per als creadors audiovisuals».

Romà també ha destacat que som en un moment de canvi fruit de la dispersió de les audiències com a conseqüència dels nous hàbits de consum audiovisuals. Tot i així ha recalcat que som en un moment clau per al sector de l'audiovisual a Catalunya.

«Cal reforçar el paper dels mitjans públics adaptant-nos als nous hàbits de consum, apostant per noves eines que ens permetin competir amb les plataformes digitals; des de qualsevol lloc, qualsevol moment i qualsevol dispositiu per tenir accés a continguts i informació de qualitat».

Durant l'acte de presentació de la plataforma 3Cat, la directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital de 3Cat, Cristina Villà, ha explicat que els usuaris podran personalitzar i millorar la seva experiència «gràcies a les dades que la plataforma va recopilant amb aquest únic objectiu».

En l'acte també han intervingut el director de TV3, Sígfrid Gras, que ha explicat que «la plataforma donarà les eines necessàries per entendre i poder anticipar els nous hàbits de consum amb èxit».

Per la seva banda, el director de Catràdio, Jordi Borda ha destacat l'ampli catàleg de pòdcasts adreçats a públics diversos, «que situen 3Cat com a líders a Catalunya en la producció de pòdcast en català».

També ha intervingut a la presentació, Natàlia Prats, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques de 3Cat, que ha destacat que es «vol situar els mitjans públics catalans al capdavant de la innovació tecnològica del país pel que fa a l'oferta audiovisual, tal com va passar en el seu dia amb l'estrena de 3alacarta».

Una trentena de continguts exclusius i noves aliances

La presentació d'aquest migdia ha permès conèixer les principals novetats de la plataforma que arrenca amb una trentena de productes exclusius.

Alguns dels protagonistes dels nous continguts han explicat els seus projectes, com Andreu Buenafuente que ha parlat de 'Vosaltres mateixos', el seu retorn a 3Cat amb un nou programa d'humor; Laura Escanes i el seu reality d'aventures pels Pirineus ,'La travessa'; Aina Clotet i la sèrie 'Això no és Suècia'; Núria Marin i el seu dating 'Love cost'. També han estat presents Sofia Coll, Maria Nicolau, Natza Farré, Manel Alías, Narcís Bardalet, Carles Porta o en Peyu.

Son alguns dels noms que ompliran l'oferta de continguts audiovisuals i videopòdcasts de la nova plataforma que també incorpora un canal temàtic amb tota l'actualitat dels serveis informatius de TV3 i Catalunya Ràdio, un canal amb tota l'oferta de continguts esportius, i els canals infantil del Súper Tres i juvenil EVA.

A banda de tots aquests continguts propis, 3Cat neix amb voluntat de ser una plataforma de país oberta a la col·laboració amb les plataformes del sector audiovisual, equipaments públics creadors de continguts en català. Prova d'això són les primeres aliances que 3Cat tindrà amb Filmin i la Coordinadora de Colles Castelleres. Són els primers exemples d'un seguit d'aliances que es concretaran en els propers mesos a mesura que evolucioni l'experiència d'usuari i les prestacions de la nova plataforma.

L'acte d'avui, presentat per Xavi Coral i Xènia Casado, ha comptat amb la presència dels membres del Consell de govern de 3Cat i de les principals institucions del país. Tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com la presidenta del Parlament, Anna Erra, s'han felicitat per la nova eina de país que suposarà la nova plataforma digital que ha de permetre impulsar el català als nous entorns digitals.

El llançament de 3Cat s'acompanya d'una campanya i un espot amb l'eslògan 'Benvinguts, passeu, passeu', que convida a entrar-hi i descobrir-la. Alhora, aquestes paraules remeten a un dels grans referents musicals del país, el clàssic 'Qualsevol nit pot sortir el sol', de Jaume Sisa, reinterpretada pel músic Alizzz, en companyia de la veu de la cantant Rita Payés.