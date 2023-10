El Consell de Mallorca reclama recuperar les desconnexions insulars d'IB3 televisió

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous una proposta de MÉS per Mallorca demanant a la televisió pública, IB3, la recuperació de les desconnexions insulars. La formació ecosobiranista ha aconseguit el suport institucional a una petició que també inclou incorporar a la programació televisiva un debat de política insular. Tots els grups han votat a favor de la iniciativa excepte l'extrema dreta.

Segons ha explicat el portaveu de la formació al Consell, Jaume Alzamora, el compliment dels objectius inicials d'IB3 de promoure la realitat social i esdevenir un servei públic de proximitat «ha quedat diluït, especialment des del pas de la televisió analògica a la digital quan l'ens públic va deixar enrere les desconnexions insulars al·ludint a raons tècniques». Segons Alzamora, «és una realitat que els espectadors de Mallorca troben a faltar en el conjunt de la programació una informació local i insular, més territorialitzada i arrelada al poble».

El portaveu ecosobiranista ha assenyalat que en el context d'un món globalitzat on hi ha moltes informacions que acaben ocupant l'espai als informatius desplaçant allò que passa a casa nostra. Per això, ha dit, «com que hi ha coses que si no les explica IB3 no les explicarà ningú, cal potenciar la informació de proximitat i adaptar-la a la realitat singular d'un territori integrat per illes».

Jaume Alzamora ha recordat també que la desaparició de Televisió de Mallorca, clausurada pel PP l'any 2011, ha privat els espectadors d'accedir a bona part de la informació institucional i política del Consell. «Mentre IB3 ofereix en directe els plens del Parlament o debats entre les diferents forces polítiques amb representació a la cambra balear, no passa el mateix a escala insular». Així, tot i que no existeix cap impediment tècnic per fer-ho possible atenent què és factible disposar del senyal audiovisual que el mateix Consell fa servir en l'emissió a través de les seves xarxes socials, MÉS reclama instar l'ens Públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears a retransmetre en directe i a través dels seus canals en línia els plens de la institució.

Finalment, la recuperació d'un espai televisiu propi de caràcter insular (desconnexió) a IB3 Televisió permetria al Consell de Mallorca donar una major difusió al valuós arxiu audiovisual de la seva propietat, en especial a l'arxiu de RTVM.