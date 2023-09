El Consell de Direcció d’IB3 tria Jordi Bayona com a director general transitori de l’Ens

El membre del Consell de Direcció de l’Ens de Radio Televisió Pública de les Illes Balears Jordi Bayona ha estat triat aquest dimarts com a nou director general transitori de l’Ens. Bayona assumeix a partir d’ara les funcions de la Direcció general fins que el Parlament nomeni el nou màxim responsable d’IB3.

L’elecció s’ha produït per cinc vots a favor i quatre abstencions, del total de nou membres que conformen el Consell de Direcció de l’ens públic. Bayona no ha estat l’únic membre del màxim òrgan de govern i administració d’IB3 que ha optat al càrrec. El també membre del Consell Josep Maria Codony també ha presentat la seva intenció de dirigir aquesta etapa transitòria, però finalment Jordi Bayona ha aconseguit els vots necessaris per a ser nomenat nou director general de manera temporal.

Les primeres paraules de Jordi Bayona han estat per a «agrair a tot el Consell de Direcció la seva participació i el seu tarannà» i fer incidència en el seu objectiu com a nou màxim responsable de l’ens: «Desenvolupar una direcció col·lectiva amb la resta dels consellers del Consell de Direcció».