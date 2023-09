[VÍDEO] El director general d'IB3, Andreu Manresa, renuncia al càrrec

Andreu Manresa ha presentat aquest dijous la seva renúncia com a director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Una vegada finalitzada la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Balears al Parlament, Manresa ha anunciat aquesta decisió. «No és un acte improvisat, és el millor per a IB3, per als seus treballadors i per a jo mateix».

Manresa ha assenyalat que IB3 «és un ens públic que té autonomia de gestió i no ha de rebre instruccions, ni directrius. Això és el que diu la llei», ha recordat.

Ha considerat que actualment «la independència i dignitat de l'ens estan qüestionades», i ha suggerit que s'estan donant «interferències de contingut ideològic». «Si volen canviar la llei, que ho facin», ha afegit Manresa, fins aquí he arribat».

Manresa ostenta el càrrec des de l'any 2015. L'abril de 2022 fou reelegit reelegit director general a proposta del PSOE, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos.