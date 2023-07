La novena temporada de 'Memòria Negra' arriba dilluns amb 'Els crims dels Pullman'

Deu capítols componen aquesta novena temporada de 'Memòria Negra' en què es tractaran l’assassinat d’Àngel Nguema; el crim del carrer Sant Feliu; la maledicció que perseguí a Eivissa durant anys el taxi 108, i l’especial dedicat als ‘N.N’. de les Illes. Comença el pròxim dilluns a les 22.15 h amb l’emissió a IB3 Televisió d’'Els crims dels Pullman'.

'Els crims dels Pullman'

Amb 'Els crims dels Pullman', la sèrie documental analitza el que va succeir la nit el 26 d’agost de 2011, quan els crits de la jove de l’apartament 717 esgarrifaren els habitants dels edificis Pullman. L’al·lota assegurava que en tornar de la piscina comunitària havia trobat la seva parella degollada al terra de la cuina enmig d’una bassa de sang. La víctima es deia Francisco Coll, tot i que tothom el coneixia com a Kiko. Un jove de 25 anys que aquella tarda havia decidit no baixar a la piscina i a qui algú assassinà en el transcurs de poc més de mitja hora. Els investigadors no trobaren taques de sang més enllà de la cuina, ni empremtes, i ni tan sols l’arma del crim. Algú havia aconseguit entrar a l’apartament, matar Kiko i fugir sense ser vist ni sense deixar cap prova.

Aquesta nova temporada els espectadors podran conèixer tots els detalls d’investigacions relacionades amb l’assassinat d’Àngel Nguema, tota la informació inèdita sobre el crim del carrer Sant Feliu o la maledicció que perseguí a Eivissa durant anys el taxi 108 després de l’assassinat de dos dels seus conductors amb només quatre anys de diferència. A més, la temporada acabarà amb un episodi especial dedicat als ‘N.N’. de les Illes. Casos considerats ‘nomen nescio’ o ‘no name’ en els quals ni els investigadors ni els forenses han aconseguit posar nom als cadàvers, tot i que d’alguns existeix la certesa que foren víctimes d’una mort violenta.

Pòdcast setmanal

A més, des del passat 13 de juny, cada dimarts, durant vuit setmanes consecutives, hi ha disponible un nou pòdcast sobre els crims més sorprenents i alguns d’inèdits de les Balears d’aquesta exitosa sèrie documental. La propera estrena és 'El crim del cementeri'.