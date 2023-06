Ha mort la popular actriu i cantant espanyola Carmen Sevilla

La popular actriu i cantant espanyola Carmen Sevilla ha mort als 92 anys en un hospital de Madrid. Afectada d'Alzheimer des del 2009, els últims anys vivia en una residència del poble d'Aravaca. Tot just aquest diumenge va ser traslladada a l'hospital per una complicació del seu estat de salut.

Sevillana de naixement, Carmen Sevilla era el nom artístic de María del Carmen García Galisteo.

Nascuda al barri d'Heliòpolis el 1930, va debutar amb només 13 anys com a ballarina de la companyia d'Estrellita Castro.

Quan en tenia 17 va participar en la seva primera pel·lícula. Als 20 anys ja va fer el seu primer paper protagonista al cine al costat de l'ídol mexicà Jorge Negrete.

Amb la dècada dels cinquanta arribaria la seva primera gran època d'èxit i es convertiria en una de les actrius més sol·licitades pel públic, amb pel·lícules tan emblemàtiques com la dirigida per Richard Pottier, 'Violetas imperiales' (1952), juntament amb Luis Mariano, amb qui també va treballar a 'El sueño de Andalucía' i 'La Bella de Cádiz'.

L'any 1972 va fer un salt a Hollywood amb el paper d'Octàvia a 'Marc Antoni i Cleopatra', dirigida i protagonitzada per Charlton Heston. Aquest pas per la 'meca del cine' li va servir per tractar amb Frank Sinatra, Cary Grant o Ricardo Montalbán.

Al seu bagul d'estrella hi carrega més de 70 pel·lícules i 16 discos com a cantant de coples, boleros, tangos o xotis.

Als anys 90 va viure una segona vida professional a la televisió que li va permetre ser redescoberta per generacions més joves, amb treballs a Antena 3, Canal Sur, Canal 9 i, sobretot, TVE. La seva simpatia va convertir el programa 'Telecupón' del sorteig diari de l'ONCE en un èxit d'audiència.

També va ser la responsable d'acomiadar l'any des de la Puerta del Sol de Madrid diverses vegades, a més de presentar a Televisió Espanyola el programa "Cine de barrio", que promocionava moltes de les pel·lícules espanyoles en què ella va participar.

Es va casar dues vegades: amb el músic Augusto Algueró, amb qui va tenir el seu únic fill, i amb l'exhibidor cinematogràfic Vicente Patuel.