Convoquen una concentració per a reclamar més pressupost per a producció pròpia a IB3

L’Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB) ha convocat una concentració davant el Consolat de Mar per a exigir al Govern més pressupost per a producció pròpia televisiva a IB3.

La concentració serà el proper dissabte, 25 de març, a les 11.30 hores, i hi estan convocades les productores que fan feina per a l’Ens i els seus treballadors. APAIB ha convidat també a la resta de associacions balears amb relació amb el món audiovisual, com ara l’Associació de Cineastes de les Illes Balears (ACIB), Delegació de CIMA a les Illes Balears, Associació de Professionals de l’audiovisual d’Eivissa (APAI), Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB), etc. a sumar-se a aquesta concentració, ja que «aquesta alarmant precarietat ens afecta a tots per igual».



APAIB assegura que, mentre la situació dels treballadors dels informatius i serveis tècnics internalitzats «ha millorat», la de les productores i els seus treballadors «ha empitjorat greument» en els darrers anys. Així, remarquen que el pressupost dels programes no ha augmentat des de 2018. Tenint en compte que, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística espanyol, la inflació des de llavors ha estat d’un 15,3%, hi ha hagut un clar empobriment de les empreses i dels seus treballadors.



Oficialment, l’any 2023 IB3 té previst destinar a producció pròpia de televisió 8,5 milions d’euros; una xifra molt llunyana a la d’anys anteriors. Fins a 2019 es va produir un increment en la inversió en producció pròpia, arribant als 11,7 milions d’euros. Aquest increment es va veure acompanyat d’una millora en l’audiència. No obstant això, des de fa dos anys el Govern ha retallat la inversió en continguts no informatius: programes, ficció, documentals, etc.



IB3 és la televisió amb menys pressupost de la Federació d’Organismes o Ens de Radio Televisió Autonòmics (FORTA), i la que menys dedica a producció pròpia. Els productors reclamen un increment per a arribar als 15 milions d’euros, que els equipari a la televisió d’Aragó, una comunitat autònoma amb una població similar a les Illes Balears.



APAIB considera que, després que l’executiu hagi millorat la situació dels treballadors d’informatius i serveis tècnics d’IB3 amb la internalització, el pròxim repte del Govern és millorar la situació de les productores i els seus treballadors.



Amb aquesta concentració, els productors exigeixen al Govern que demostri si considera l’audiovisual un sector estratègic, no només pel que fa a l’atracció de rodatges estrangers, sinó també pel que fa al foment del sector audiovisual local.



A més, demanen al Govern que executi solucions immediates per a posar fi a la «quasi nul·la inversió» d’IB3 a Menorca i Pitiüses, reservant cada any un mínim del 10% del pressupost per a producció pròpia a cada una d’aquestes dues illes.



De la mateixa manera, reclamen a l’executiu que millori ostensiblement les ajudes que l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) concedeix a l’audiovisual balear per a la producció de ficció, documentals i curtmetratges. Els productors de les Balears estan «obligats» a coproduir, bàsicament, amb Catalunya, que dedicarà 41 milions d'euros a l'audiovisual al 2023, i amb el País Valencià, que ha fet una aportació extra aquest any de 6,5 milions, mentre que la inversió a les Balears és de poc més d'1 milió d'euros.