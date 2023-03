Nit de curtmetratges balears dirigits per dones a IB3

Aquest dimarts a la nit, vigília del 8M, a partir de les 23.15 hores, IB3 Televisió emet curtmetratges dirigits per dones els continguts dels quals apel·len als sentiments i emocions relacionats amb la superació personal i la memòria històrica.

Per una banda, ofereix en col·laboració amb el festival de cinema d’Eivissa (Ibicine) tres curts balears dirigits per dones de la secció oficial: 'Doula', de Maria Badia; 'Un diumenge qualsevol', d’Eugenia Sampedro, i 'Vacua', de Margalida Adrover. A continuació, a les 00.00 hores 'Miquela' de la directora mallorquina Núria Cano, sobre la vídua del darrer batle republicà de Palma, Emili Darder, que fou assassinat per les tropes franquistes el 1937.

'Doula'

Marta, una adolescent que es prepara per a la selectivitat, descobreix que està embarassada de la seva parella que acaba de morir. Entre la confusió i el dol, la jove s’enfronta a una conversa difícil de pair amb la seva sogra.

'Vacua'

Un estiu qualsevol, com els 27 que el precedeixen, Alba viu el seu dia a dia intentant trobar una opció de futur que la completi. Una feina relacionada amb el que ha estudiat, quelcom que la faci sentir diferent, ingressos suficients per poder independitzar-se… Pareix que tot està sempre per arribar i ella continua estancada. Fins que succeeix una cosa: hi ha alguna cosa al pou de casa seva i ningú més pareix adonar-se’n.

'Vacua' és un curtmetratge que pretén apel·lar al sentiment que comença a despertar-se en molts de nosaltres a partir dels vint i busques: la inseguretat, sentir que un està perdut en la vida i no sap molt bé cap a on va.”

'Un diumenge qualsevol'

Júlia viu les relacions afectivosexuals de manera molt diferent de Clara, la seva parella. Aquest fet li generarà dubtes, farà que s’adoni que ja no comparteixen el mateix estil de vida i, a més a més, la durà a qüestionar-se la seva pròpia relació.

'Miquela'

Miquela Rovira i la seva filla Emília fugiren de Mallorca un mes després de l’assassinat del darrer batle republicà de Palma, Emili Darder, el seu marit. Dues dones rebutjades per la societat franquista començaren una nova vida a Veneçuela. Tornaren a Mallorca vint anys després. A partir de la memòria i l’arxiu personal i domèstic, 'Miquela' és una història de superació personal i quotidiana que contribueix a la recuperació de la memòria històrica reconeixent el drama i la valentia de totes les dones maltractades i silenciades pel franquisme durant dècades.