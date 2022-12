El Canal 33 estrena 'La cuina del rebuig', un viatge que combat el malbaratament alimentari

Dilluns, 12 de desembre, a les 22.16, el canat 33 estrena la sèrie documental austríaca 'La cuina del rebuig'. Amb una bona dosi d'humor, l'autor i cuiner David Gross planta cara al malbaratament alimentari a través d’un viatge per carretera per Europa. En deu capítols, visita països com Àustria, Alemanya, els Països Baixos, França, la Gran Bretanya o Itàlia, on demostra les possibilitats culinàries que encara conserven productes que la gent sol llençar a les escombraries.

'La cuina del rebuig' és la nova proposta del 33 per als dilluns a la nit, on es combinen elements com la conscienciació, l’humor i la perícia gastronòmica. Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, la humanitat llença un terç de tots els aliments produïts a tot el món. A Europa, això equival a 89 tones de queviures a l'any. L'autor i cuiner David Gross dona algunes claus per aturar aquest malbaratament mentre viatja per carretera amb un equipament molt vistós: una cuina mòbil reconstruïda a partir d'un contenidor i el seu “residumòbil”, que funciona exclusivament amb oli de cuina usat.

El periple d'en David comença a Àustria i transcorre per altres països com Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica i França, en la primera temporada, i Dinamarca, la Gran Bretanya, Itàlia, Grècia i Romania, en la segona, que es podrà veure consecutivament al 33. L’objectiu és cuinar exclusivament el que la gent llença a les escombraries i, a la vegada, qüestionar l’estil de vida en el dia a dia dels consumidors. Al llarg del seu camí coneix grans xefs poc convencionals, activistes gastronòmics, científics i gurmets. Amb una gran set de coneixement, investiga les causes del malbaratament alimentari i descobreix connexions sorprenents i solucions inesperades.