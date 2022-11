El grup d'Esporles Ramellets, a la fase final de Cover TV3

El conjunt esporlerí de ball de bot Ramellets s’ha classificat per a la fase final del programa Cover, el talent show musical de TV3, que s’emet a través de les plataformes digitals i les xarxes socials.

Els esporlerins s’hi han presentat amb una versió del tema 'Ulls d’avellana', del grup barceloní Ginestà, una cançó minimalista i íntima que han transformat en una jota alegre.

El jurat del concurs ha estat unànime a l’hora de valorar la feina dels sonadors esporlerins: «Som fans dels Ramellets», ha dit durant l’emissió del programa Manu Guix. Guix forma part del jurat del concurs, juntament amb Joan Colomo i Mariona Batalla, qui ha destacat que «és tot el vídeo: l’estètica, agafar una música superactual i portar-la al folklore...».

Ara, Ramellets passa a la fase final del concurs, i serà un dels cinc grups que hi seran present versionant un tema de Ginestà. També seran a la gran final cinc versions per cadascun dels altres grups que ha proposat el programa (Sopa de Cabra, Love of Lesbian, The Tyets i Antònia Font).

Hi ha altres altres propostes mallorquines que s’han presentat a Cover TV3, com ara la Coral Spiritual Mallorca a l’Octava, amb una versió de Batiskafo Katiuskas.

Podeu veure el vídeo:

https://www.instagram.com/reel/CkAlZQ7j4KU/?utm_source=ig_web_button_share_sheet