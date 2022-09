IB3 estrena a l'octubre una sèrie documental sobre Maria Antònia Munar

IB3 estrena el proper 23 d’octubre la minisèrie documental 'Munar. Poder, corrupció, presó', una sèrie documental de quatre capítols sobre Maria Antònia Munar, figura clau de la política de les Balears que va caure del cim en un descens vertiginós després que els tribunals posessin el focus sobre ella.

Durant dècades, Maria Antònia Munar va manejar els fils de les principals institucions de les Balears, fins al punt que va ser batejada com a «la princesa de Mallorca». Immersa en alguns dels casos de corrupció més sonors de l’arxipèlag, fa nou anys va ser enviada a presó amb condemnes que sumaven catorze anys. Actualment ja ha obtengut el tercer grau penitenciari.

La minisèrie documental s’inicia amb la jove Munar, la batlessa més jove de l'Estat espanyol el 1979, per analitzar el seu perfil i les seves dificultats d’ascens en un món dominat pels homes, on ella va destacar des del primer moment. Munar arriba a la presidència del seu partit, el regionalista Unió Mallorquina, mentre es converteix en antagonista i enemiga d’algunes de les personalitats més poderoses de les Illes Balears, com l’expresident del Govern, Gabriel Cañellas, que no aconsegueix acabar amb ella.

Munar, amb molt pocs escons al Parlament i al Consell de Mallorca, arriba a tenir un poder màxim. Tot canvia quan Fiscalia, Policia, jutges i Agència Tributària comencen a investigar el seu partit. Contra tot pronòstic, Munar entra en la presó, marcant un abans i un després en el tractament dels casos d’anticorrupció a l'Estat espanyol.

Per a dur a terme aquest treball d’investigació s’han fet un total de 42 entrevistes a expolítics de l’àmbit proper a UM que compartiren vida política amb Maria Antònia Munar, així com jutges, Fiscalia i la policia, entre d’altres. Deu mesos de feina i una documentació audiovisual exhaustiva dels darrers 40 anys de la història de les Illes Balears.

'Munar. Poder, corrupció, presó' és una minisèrie documental produïda per IB3 en col·laboració amb MOM Works.

MOM Works, productora creada l’any 2014, ha desenvolupat la producció executiva de diferents projectes audiovisuals, entre ells la sèrie documental 'El Rei. Joan Carles I, mitja vida a Marivent' i els documentals 'Memòries de Puerto Rico', 'Dorothea i el Myotragus', 'La batlessa', 'Retorn de Txernòbil' i 'El viatge definitiu', així com el programa de divulgació 'Balears fa ciència'. En l’actualitat, es troba en fase de producció del documental 'Maria i la pel·lícula oblidada' i la sèrie d’animació 'Dorothea on the rocks'.