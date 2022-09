'Illa xueta', el nou documental d'IB3 que explica la història i el present dels xuetes que viuen a Mallorca

IB3 Televisió estrena el documental Illa xueta per explicar la història i el present dels xuetes que viuen a Mallorca. Documentat a partir de relats en primera persona amb entrevistes fetes a l'escriptor Miquel Segura, el cuiner Toni Pinya o la jove historiadora Laura Miró. El documental s'aproxima i debat qüestions rellevants de la naturalesa humana, com la memòria històrica, la identitat i el sentit de pertinença, el xoc generacional, i la preservació de la tradició. S'emetrà aquest dissabte dia 24 a les 21.40 h. Ha estat produït per Maggid Productions i codirigit per Dani Rotstein, Felipe Wolokita i Ofer Laszewicki.

Malgrat l'inqüestionable pes del passat, el documental conta la història i el present basant-se fonamentalment en relats en primera persona. Inclou fragments d'entrevistes i seguiments als protagonistes, escenes dinàmiques d'actes que varen transcórrer durant la 'Setmana de la cultura jueva de Palma', imatges aèries de dron que exploren la geografia illenca, i animacions que ajuden a entendre i visualitzar fets històrics, amb la voluntat d'aportar un toc modern i actualitzat al relat.

De la idea al documental

Dani Rotstein, jueu nord-americà i productor de professió, aterrà a Mallorca i descobrí un interminable llegat poc documentat i explicat. Fascinat per les seves contínues troballes, començà a oferir visites guiades pels carrerons del Call Jueu de Palma.

Rotstein entengué que la cosa no anava de llegendes del passat: és una història en constant desenvolupament. Conegué xuetes com l'escriptor Miquel Segura o el cuiner Toni Pinya, testimonis directes de l'estigmatització que emprengueren un complex camí de retorn a la fe jueva, o a la jove historiadora Laura Miró, motivada per recuperar la història per a transmetre-la a unes noves generacions que la desconeixen per complet.