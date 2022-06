[VÍDEO] Quan Joan Mascaró Fornés va participar a 'La Clave'

La mort de José Luis Balbín ens ha fet recordar el programa de debat 'La Clave', que va emetre TVE entre el 1976 i el 1985.

Per 'La clave' hi varen passar personatges claus d'aquells anys i, segurament, un dels més il·lustres va ser el margalidà universal Joan Mascaró i Fornès.

Mascaró i Fornès va participar en el programa número 99 de 'La Clave', emès a TVE el 14 d'abril de 1979. I havia estat enregistrat el 12 d'abril de 1979.

El debat conduït per José Luis Balbín, va transcórrer el que suposen les religions per a les persones i les cultures. Hi intervingueren en el debat Joan Mascaró Fornés (professor i traductor de sànscrit i pali), Stanley Samartha (del Consell Ecumènic de les Esglésies), José Luis López Aranguren (catedràtic d'Ètica), monsenyor José Saraiva Martins (rector de la Universitat Pontifícia Urbaniana de Roma, doctor en Teologia i Filosofia), Michael Meslin (professor d'història de les religions de la Universitat de la Sorbona a París) i Mahmoud Bouzouzou (imant de la comunitat musulmana de Ginebra). Il·lustrat amb la pel·lícula" El foc i la paraula" (1960), dirigida per Richard Brooks.

Podeu veure el debat amb les intervencions de Joan Mascaró al següent vídeo: