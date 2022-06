S'ha mort José Luis Balbín, presentador del programa 'La Clave'

El conegut periodista espanyol, José Luis Balbín, ha mort aquest dimecres a Madrid als 81 anys. Balbín va obtenir una gran popularitat durant els anys de la Transició com a presentador del programa de debat 'La clave', que tractava qüestions d'actualitat acompanyades de l'emissió d'una pel·lícula.

Les restes mortals de Balbín es traslladaran a Pravia, a Astúries, municipi on va néixer el 19 d'agost de 1940.

Un programa clau de la Transició

El programa 'La clave', creat i presentat per Balbín, es va emetre a TVE entre el 1976 i el 1985.

Per 'La clave' hi varen passar personatges claus de l'Espanya de l'època, com Julio Anguita, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Alfonso Guerra o Santiago Carrillo. Però sens dubte un dels personatges més il·lustres que hi ha participar va ser el margalidà universal Joan Mascaró i Fornès.

Posteriorment, el programa va tenir una segona etapa a Antena 3, des del 1990 fins al 1993.

A més, Balbín va dirigir els serveis informatius de Televisió Espanyola entre el 1982 i el 1983.

A la ràdio, el periodista va coordinar l'espai informatiu 'Hora Cero', d'Antena 3 Radio, i més tard va passar a la cadena COPE, on va col·laborar als programes 'La linterna' i 'La mañana'.

El 1998 va tornar a Televisió Espanyola amb el programa 'Las claves', en què entrevistava personalitats espanyoles i estrangeres. L'any 2000, va fundar el setmanari d'informació general La Clave. La revista va tancar l'any 2008 i, des d'aleshores, Balbín es va mantenir allunyat de la primera línia del periodisme.

L'any 2015 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Televisió, atorgat pel Ministeri de Cultura espanyol, per la feina al capdavant de 'La clave', un programa qualificat de «fòrum imprescindible» per al diàleg democràtic, amb un «format molt innovador» i que va obrir «una forma diferent de debat a la televisió» abordant «problemes essencials de l'ordenament constitucional i la convivència pacífica a Espanya».