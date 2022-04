La CCMA inicia el camí cap a la seva refundació

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha donat aquest divendres el tret de sortida al seu procés de refundació, amb l'objectiu de «reforçar les missions de servei públic, adaptant-se al nou entorn audiovisual, i complir els mandats de la Llei de la Corporació». Ho ha fet a partir de diferents acords, que inicien una reorganització profunda de la Corporació, i que han estat presos per unanimitat de tots els membres.

Amb aquest horitzó i amb la voluntat d'iniciar la transformació per adaptar la CCMA al canvi de paradigma digital, s'inicia el procés que ha de culminar amb la renovació de les direccions de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. En aquest sentit, el Consell ha acordat iniciar el procediment per a la redacció de les bases del concurs públic de selecció de candidats a les direccions dels mitjans i ha establert la data de 27 d'abril d'enguany per a la seva aprovació.

Els actuals directors de Ràdio, Televisió i Mitjans Digitals quedaran alliberats dels seus càrrecs en el moment que s'aprovin les bases dels concursos públics. Des d'aquell moment i fins que els concursos públics no estiguin resolts, les direccions dels mitjans de Ràdio, Televisió i Mitjans Digitals quedaran delegades en els seus adjunts actuals.

Tal com han explicat, aquesta renovació, com a primer pas per a «l'enfortiment de l'esperit fundacional de la CCMA», ha de permetre reforçar les missions de servei públic i «redissenyar les estratègies dels mitjans públics de comunicació per impulsar una oferta global de continguts i serveis adaptada a noves tendències de consum i llenguatges».

Nova estructura de la CCMA

El Consell ha posat en marxa sis comissions permanents per analitzar, fer seguiment i elaborar propostes d'actuació sobre reptes troncals i transversals de la Corporació. Cadascuna d'aquestes comissions estarà coordinada per un membre del Consell i són les següents: Comissió de Cultura i Llengua, coordinada per Àngels Ponsa; Comissió d'Ecosistema Audiovisual, coordinada per Lluís Garriga; Comissió de Contracte programa, Recursos i Organització, coordinada per Lluís Noguera; Comissió de Bon govern, Marc normatiu i Compliance, coordinada per Josep Riera; Comissió d'ODS, Gènere, Diversitat i Pluralisme, coordinada per Carme Figueras, i Comissió de Transformació Digital, coordinada per Gemma Ribas Maspoch. Pels càrrecs de la vicepresidència del Consell i la secretaria, han estat designats Àngels Ponsa i Lluís Garriga, respectivament.

La reestructuració organitzativa que ha de d'impulsar el procés de transformació de la Corporació per afrontar «els reptes actuals i de futur» anirà vinculada a la definició del nou Pla Estratègic de la CCMA, que liderarà personalment la presidenta del Consell, Rosa Romà.

A la sessió d'aquest divendres, i amb la voluntat de donar la màxima agilitat a aquest procés de transformació, el Consell també ha aprovat la nova estructura de les direccions de la CCMA, amb la creació de l'Oficina d'Estratègia i del Consell de Govern i les àrees de direcció corporativa de Comercial i Màrqueting; Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals; Infraestructures Digitals i Tecnològiques; Innovació, Recerca i Estratègia Digital; Organització, Processos i Recursos Humans; la direcció de Ràdio i la direcció de Televisió. El Consell de Govern concretarà, en el decurs d'un mes, la definició i funcions de totes les àrees, així com la designació dels responsables al capdavant de les direccions corresponents.

Tal com han volgut recalcar des de l'organisme, aquesta remodelació és «un primer pas cap a la futura estructura organitzativa que el nou Consell de Govern s'ha compromès a impulsar i que preveu que el funcionament intern de la CCMA giri al voltant de la generació de continguts i la relació multicanal amb l'usuari, sense posar en risc el nivell d'excel·lència i el lideratge d'audiència que la Corporació ha mantingut durant la seva etapa basada en el model dels mitjans lineals».