El canal 33 estrena 'Ni oblit ni perdó', guanyador del Premi Gaudí 2021 al millor curtmetratge

Aquest dimarts, a les 22.40, 'Curcircuit 33' estrena 'Ni oblit, ni perdó', curtmetratge dirigit per Jordi Boquet Claramunt que se centra en el dol de la família de Guillem Agulló anys després de l'assassinat del jove, l'11 d'abril de 1993, a mans d'un grup d'ideologia feixista.

El curtmetratge, guanyador del Premi Gaudí al millor curtmetratge l’any passat, s’emet la setmana en què s’entregaran els premis de l'Acadèmia del Cinema Català d’aquest any.

'Ni oblit ni perdó', el curtmetratge que va suposar el debut en la direcció cinematogràfica de Jordi Boquet Claramunt, s’ambienta a Burjassot l'any 2003 i narra el procés de dol que experimenta Betlem Agulló, germana de Guillem Agulló i Salvador, quan torna al seu poble i reviu els sentiments de l'assassinat del seu germà deu anys després.

Més enllà del dol de la protagonista, el curtmetratge també exposa la desesperació de la resta de la família, que veu com els insults i les amenaces no cessen i que l'ambient de violència contra el seu fill i germà difunt no ha canviat. Enmig d'un ambient d'hostilitat, la família segueix lluitant per esbrinar la veritat darrere del crim.

'Ni oblit ni perdó' es va estrenar a TV3 el 3 d'octubre del 2020 a la matinada, després de l’emissió de la pel·lícula 'La mort de Guillem' i el reportatge documental sobre l'extrema dreta a Europa 'A la dreta i més enllà'. Malgrat l’horari d’emissió, a la una de la matinada, va obtenir un resultat inèdit de 90.000 espectadors i un 12,5% de quota d'audiència.

Intèrprets: Raquel Ferri, Isabel Rocatti, Marina Alegre, Amparo Moreno.

Premis