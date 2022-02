Morad: «Tu saps que és il·legal insultar el rei. Per què vols anar a judici i creure't el salvador del món?»

El raper català Morad El Khattouti El Horami, més conegut com a Morad, ha estat el protagonista del primer programa de la nova temporada de 'Lo de Évole', a La Sexta.

El programa va fer una enquesta perquè la gent triés el primer convidat de la temporada i va guanyar el cantant que està batent tots els rècords fent música des del carrer per al carrer.

A banda de repassar la difícil vida de Morad al barri La Florida, d'Hospitalet de Llobregat, Jordi Évole treu el tema de la llibertat d'expressió ja que el raper és conegut per les seves lletres crues i directes.

«Tens lletres molt dures contra la policia com per exemple Odio a los azules, también a los picolos, policía corrupta, fuck Mossos d'Esquadra...», li diu Évole.

«Tu creus que no m'haguessin denunciat ja si les meves llestres fossin il·legals? No són il·legals. Què faig jo si el policia és corrupte? Què faig si aquí ens tracten malament? Jo cantaré tot el que he viscut», li respon Morad.

Évole li demana pels «casos com el de Valtònyc, que se n'ha hagut d'anar del país per a no entrar a la presó, o el de Pablo Hasél, que està complint condemna».

«No es mereixen la presó per unes lletres. Injustícia és que se'n vaja tota la ciutat a manifestar-se per un raper. Quanta gent ha entrat presa per la cara en el meu barri? Algú s'ha manifestat? Algú ha fet alguna cosa per ells? Pares de família, gent sense proves,...», destaca Morad.

«A tu t'han dit que era il·legal insultar el rei. Tu ho sabies i ho has fet. Per què vols arribar a judici i creure't el salvador del món per unes lletres?», critica el raper.