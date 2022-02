La presentadora d’’Agafa’m si pots’ d’IB3 a una concursant: «Xerra en castellà»

Un espectador del programa 'Agafa’m si pots' d’IB3 Televisió ha denunciat l’actuació de la presentadora, Antònia Jaume, davant una concursant que s’esforçava per parlar en català: «Si IB3 actua així amb tots els participants que s'esforcen per xerrar la nostra llengua, em sembla que va en la direcció contrària per ser una eina de normalització lingüística».

Al tall de vídeo, la presentadora li demana a la concursat des de quin lloc ve i Malén -la concursant- comença la conversa en català i li explica que xerra «en mallorquí així així» però que l’entén. Aleshores, la presentadora li contesta: «Xerra com vulguis, jo t’entenc. A que tu m’entens? Idò, xerra en castellà que jo també t’entenc».

Malén explica que és d’Astúries però que viu a Palma des de fa molts anys i afegeix que està molt contenta d’estar aquí i que li agrada molt l’illa. Després de comentar que, amb el seu grup, viatgen a molts llocs, la presentadora li demana de què es coneixen. La concursant comença a explicar-li-ho però la presentadora la talla per a tornar a intentar convèncer-la de parlar en castellà: «Xerra en castellà, Malén, xerra en castellà».

Si @IB3televisio actua així amb tots els participants que s'esforcen per xerrar la nostra llengua, em sembla que va en la direcció contrària per ser una eina de normalització lingüística.@PLlenguaIlles @ocbcat @yerblues @AndreuManresa @AgustinaVilaret pic.twitter.com/FRLlUd5FR1 — César Moreno (@cessarbini) February 1, 2022

A la publicació que denuncia el comportament d’Antònia Jaume, el director d’IB3 Televisió, Joan Carles Martorell, ha contestat que «el comentari –improvisat en aquell moment– de la presentadora no va ser del tot adequat, és cert. Prenem nota».