Les productores reclamen a IB3 un increment del pressupost per a programes equiparable a la internalització dels informatius

L'Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB) reclama a IB3 un increment del pressupost per a programes equiparable al que es farà per a la internalització dels informatius i que, segons el Govern, arribarà a 6,6 milions d'euros.

APAIB ha manifestat aquest dijous la seva preocupació davant l'anunci de la internalització i ha denunciat que ni la Conselleria de Presidència ni IB3 no s'han posat en contacte amb el sector per a explicar-los com s'abordaria aquest procés i de quina manera afectaria les productores i els seus treballadors, responsables de la producció de més de 20 hores de programació diària. L'Associació es demana si l'increment pressupostari derivat de la internalització es durà a terme a través d'un augment del pressupost de l'Ens o si es farà a costa de la partida de producció de programes.

El pressupost per a la producció de continguts no informatius s'ha reduït els darrers anys des dels 10 milions d'euros que es varen destinar el 2020, als 7,2 que es preveu invertir el 2022. Fa dos mesos APAIB va reclamar al Govern que evités aquest descens en la inversió, però va obtenir una negativa per resposta. El president de l'associació, Kiko Domínguez, es mostra sorprès davant el fet que el Govern «asseguri ara que sí que pot assumir aquest increment, però no destinat a programes sinó a la internalització d'informatius».

Segons Kiko Domínguez, amb l'anunci de la internalització, el Govern «ha demostrat que quan vol, pot». Per això, reclama un augment de pressupost per a la producció de continguts no informatius, equiparable a la de la internalització, que eviti «la creació de treballadors de primera, els internalitzats, i treballadors de segona, els de les productores que, malgrat crear la majoria dels continguts de la graella, no gaudirien de les mateixes condicions que els companys d'informatius».

«Si l'increment del cost d'informatius es realitza a costa de la partida destinada actualment a programes, això suposarà, de facto, la desaparició dels continguts no informatius, que en aquest moment representen el 85% de la graella», ha remarcat.

El president d'APAIB assegura que les productores de continguts a les Balears se senten «menyspreades» i reclama al Govern que se'ls tengui en compte: «Si creuen que som un sector estratègic, que ho demostrin perquè deixem de tenir la sensació que les Balears no creuen en l'audiovisual».