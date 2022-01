'Jo en sé + que tu' celebra 600 programes a IB3 Televisió

El concurs 'Jo en sé + que tu' celebra aquesta setmana una fita molt especial. L’espai presentat per David Ordinas arriba aquest dimecres 19 de gener als 600 programes en emissió a IB3 Televisió.

L’espai s’ha convertit en una referència de la graella de la televisió pública, amb una aposta que mescla entreteniment, humor i coneixements de la realitat pròpia de les Balears i també de l’exterior. A finals de maig de 2019, IB3 Televisió posava en marxa aquest format del grup Mediapro a la franja de l’access prime time, just després de l’IB3 Notícies Vespre. L’aposta, malgrat la dura competència, ha resultat tot un èxit i Jo en sé + que tu s’ha convertit en un espai de referència a les llars de les Balears cada vespre de 21:30 a 22:15 hores. Les dades indiquen que a la darrera setmana de 2021, amb els especials solidaris de festes, el programa assolí un 6% de quota de pantalla i una audiència mitjana de 20.000 espectadors. El presentador David Ordinas assegura que «la clau de l’èxit resideix en l’ambient genial que es genera al plató a cada programa i que es trasllada a totes les llars de les Balears» i afegeix que «els participants afronten el pas pel concurs amb el principal objectiu de passar-ho bé i viure una experiència diferent i això al final l’espectador ho sent així a ca seva». Jo en sé + que tu ha entregat el premi en metàl·lic més gran dels gairebé 16 anys d’història d’IB3 Televisió. El 30 de març de 2021, l’equip dels Quin Brou va aconseguir obrir la caixa forta i se’n va dur el pot de 84.000 euros, després de 32 setmanes al programa. Ordinas relata que «va ser un moment d’una alegria indescriptible, teníem moltes ganes ja de viure-ho i sense cap dubte va ser especial que el pot anàs a mans d’un equip que duia tant de temps amb nosaltres i que ho havia lluitat tant».

Actualment, a la caixa forta hi ha un pot que ja s’acosta als 40.000 euros. Ordinas està convençut que «ben aviat algun dels fantàstics equips que ens acompanyen cada setmana serà capaç d’obrir-la una altra vegada».

En aquests gairebé 600 programes i després de pràcticament tres anys en antena, més de 200 equips i 600 concursants han passat ja pel programa. Ordinas destaca que «tots els participants que passen per Jo en sé + que tu, independentement de si guanyen o no, tenen ganes de tornar. Això i la fidelitat de l’audiència són el millor regal per a tots els que tiram endavant aquest projecte a diari».