'Crims', l’exitosa sèrie de 'true crime' de TV3, arriba a Movistar+

Crims, l'exitosa sèrie de true crime de TV3, dirigida i presentada per Carles Porta i creada conjuntament amb Goroka i True Crime Factory, que relata crims reals que han passat fa pocs anys a Catalunya, arribarà a Movistar+ a principis del 2022, amb el títol de Crímenes, de Carles Porta.

Carles Porta, un dels representants del periodisme de ficció més rellevants, condueix aquesta versió televisiva amb la mateixa precisió que a la ràdio: «Són grans històries que intentem explicar utilitzant les tres erres: rigor periodístic, un gran respecte, sobretot amb les víctimes, i ritme narratiu».

Porta presenta els casos amb una breu introducció abans de donar pas a cada capítol. La seva veu en off acompanya tot el capítol, amb el seu to i estil, que atrapen i connecten amb l’espectador.

A Crims no hi ha «experts» parlant de la seva feina, hi ha «protagonistes» —directes o indirectes— de cada història, que relaten la seva participació en els fets, bé perquè ho varen viure o bé perquè la varen investigar.

La sèrie crea seqüències i construeix personatges amb els quals l’espectador viu un còctel de tensió i emocions: històries reals explicades amb elements i recursos de ficció.

Crims neix del programa homònim de Catalunya Ràdio, que explica crims reals de Catalunya de manera novel·lada.

L’espai radiofònic Crims encara la quarta temporada. A TV3, se n’han fet tres, la darrera, de quatre capítols, que desgrana el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona. L’èxit d’oients i d’espectadors en tots dos casos és incontestable.

Les tres temporades de Crims a TV3, de 10, 10 i 4 capítols, han sumat en total 472.000 espectadors, amb una quota del 19,4 %. El programa ha estat líder de la franja. De totes les temporades, la tercera, dedicada de manera monogràfica al crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, és la que ha tengut una audiència més alta, amb 448.000 espectadors, que els situen en el 20,4 % de quota de pantalla.

Crims també acumula una audiència digital a la carta molt important. La primera temporada ja suma un total de 1,44 milions de reproduccions (dades del 3 de febrer de 2020 al 21 febrer de 2021), la segona temporada en porta 2,86 milions (del 22 de febrer del 2021 al 12 de setembre del 2021) i la tercera, dedicada al crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 1,36 milions (del 13 de setembre del 2021 a l’1 de desembre del 2021).