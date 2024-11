La tercera edició de SAGA, saló del gaming en català, fa una aposta pel talent local i les famílies

Plataforma per la Llengua ha presentat aquest matí el programa definitiu de la tercera edició de SAGA, saló del gaming, que se celebrarà a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat entre el divendres 29 de novembre i el diumenge 1 de desembre. A la roda de premsa hi han participat Tina Font, membre de l'Executiva i de la comissió de videojocs de Plataforma per la Llengua; F. Xavier Vila, conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i Maria Casañas, presidenta de l'associació Gaming.cat. Font ha destacat que enguany el saló, impulsat amb el suport dels Departaments de Política Lingüística, d’Empresa i Treball, i de Presidència, "fa una aposta especial pel talent local, les activitats formatives i el públic familiar", i "es consolida com a punt de referència de les comunitats catalanoparlants vinculades al món dels videojocs".

Entre les novetats d'aquest any, es diversifiquen els jocs als quals es podrà competir, es potencien les activitats formatives amb un concurs de creació in situ de jocs retro per a estudiants de formació professional, impulsat pel Departament de Cultura, i es dona molt protagonisme a la intel·ligència artificial amb xerrades i taules rodones. A més, seguint els lemes de l’edició d’enguany, «#TothomÉsGamer» i «Hem nascut per jugar», i amb la voluntat de ser accessible per a tots els públics, SAGA incorpora un dia específic per al públic familiar, diumenge, amb activitats pensades per ajudar les famílies a gestionar l’ús dels videojocs a casa, i un Espai de la Calma, pensat en col·laboració amb la Federació Catalana d’Autisme. Per a F. Xavier Vila, "l’àmbit dels videojocs és fonamental en l’oferta d’entreteniment i lleure en català, i, al departament, estem orgullosos de contribuir al creixement del saló".

Després de l'èxit de l'edició anterior, en què es van superar els 7.000 assistents, l'esquema del que ofereix el saló, a grans trets, es repeteix. SAGA continuarà oferint un gran espai firal (amb representació d’una setantena d’empreses, centres formatius i entitats) amb les últimes novetats del món dels videojocs, mantindrà l'espai de la LAN Party per jugar durant 56 hores seguides a desenes de videojocs, programarà competicions de primer nivell en un gran escenari de 14 metres i concentrarà xerrades, tallers, formacions i sessions informatives a l'Espai Tallers i al nou Espai LlenguaCat. A més, l’espai dels pòdcasts es convertirà en SAGA TV i hi haurà desenes de punts de joc, entre l'espai del retrogaming, la zona de simuladors de cotxes i els nous espais dedicats als videojocs més populars del mercat, als jocs de realitat virtual i als videojocs mòbils. Com en l'edició anterior, en el marc del saló es lliuraran els Premis SAGA als millors videojocs amb versió en català, però aquest any seran els protagonistes del dissabte i donaran més visibilitat a les empreses desenvolupadores.

El saló, que arrencarà el divendres 29 de novembre a les 10 h i s'allargarà fins al diumenge 1 de desembre a les 17 h, ja té les entrades a la venda a través del web. Costen 7 euros, si és per a un dia; 15 euros, si és per a tots tres dies; 40 euros, si també hi vols portar l'ordinador i jugar durant 56 hores a la LAN Party, i 20 euros si vols accedir a la LAN Party només per participar en les competicions de jocs de lluita. Els socis de Plataforma per la Llengua tenen una oferta de quatre entrades pel preu de 5 euros cadascuna, mentre que els membres d’associacions de persones autistes i usuaris del Carnet Jove poden obtenir les entrades de dia al saló amb un descompte de 2 euros (5 euros l’entrada, per tant). En el cas dels membres d’associacions de persones autistes, han de demanar un codi promocional a la seva associació. A més, els socis de l'SX3 i els participants dels concursos, com ara els de cosplay (disfresses), hi tindran accés gratuït.

Un gran escenari competitiu amb el Barça i els millors equips en català del LOL



En un escenari de 14 metres, i a través d'una pantalla gegant, SAGA permetrà seguir en directediverses competicionsorganitzades i locutades en català per Gamesports Electrònics:una Copa de les Estrelles dels millors equips de la competició LlOP del League of Legends (LOL) i dos partits d'exhibició de l'equip de League of Legends del Futbol Club Barcelona contra els dos finalistes de la Copa de les Estrelles. Les competicions LlOP són les competicions regulars de videojocs que organitza Gamesports Electrònics i que es retransmeten en català a Twitch.



La presentació dels equips serà el dissabte a les 10.15 h, i durant tot el dia es faran les eliminatòries. Les semifinals i la final seran l'endemà (les semifinals a les 10 h, i la final a les 14 h) i, entremig, els finalistes s’enfrontaran al Futbol Club Barcelona a les 12 h. En l'edició d'enguany, els equips seran:Gaming Barcelona, LAL Girona, Next Level Martorell, SL Titans Reus, Dream Makers Lleida, Esports Electrònics de Girona, Dragons Gaming Barcelona, Família Iogurt Girona, Axia Reus, Fusyon Amposta, TLS Tarragona, LAG Esparreguera i Sportia Wolves Alacant.



A més de seguir-ho en directe, qui no vagi presencialment al saló també ho podrà seguir a través del compte de Twitch de Gamesports Electrònics. Els que hi vagin, però, podran accedir a un punt de trobada, diumenge, amb els jugadors de tots els equips (també els del Barça eSports), parlar-hi i desafiar-los a alguna partida entre partit i partit.



Una LAN Party amb 200 places per jugar durant 56 hores a una vintena de videojocs



A més de l'espai de competicions, SAGA inclourà una LAN Party amb 200 places perquè, qui ho vulgui, instal·li el seu ordinador o consola en una taula i jugui a diferents jocs durant un màxim de 56 hores. Entre els jugadors confirmats amb què podran jugar els assistents hi ha TaToH, un jugador que és al top 3 mundial del videojoc Age of Empires. Enguany, en aquesta LAN tambés’incorpora una Zona Fighting per acollir un dels principals tornejos estatals de jocs de lluita, el Knock Out, i per jugar a videojocs com ara el Super Smash Bros Ultimate de Nintendo o el Tekken 8, en què ja s’ha confirmat l’assistència de dos dels millors jugadors del moment: Line (campió del circuit estatal i europeu 2023) i Tibetano, l’únic català que s’ha pogut classificar per a les finals d’una fase mundial de Tekken World Tour. Seràel primer cop que les competicions oficials d’aquests videojocs es retransmetran en català. A més, SAGA duplica els premis que podran guanyar els participants, i enguany els guardons arriben als 1.000 euros, en el cas del League of Legends i el Valorant.

Més competicions: GT3, futbol 11 contra 11 i torneig universitari de LOL



En el marc del SAGA, divendres a la tarda també se celebrarà la final d’UB Alma Mater, el primer torneig intrauniversitari d'esports electrònics, que organitza la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una competició molt oberta i amb molt nivell, i els finalistes no es coneixeran fins pocs dies abans de l’inici del saló.



En la línia de diversificar les competicions, els assistents a SAGA també podran participar en un torneig de curses GT3 organitzat per MotorNow, i s’estrenarà un nou espai, l’Estadi SAGA, que acollirà una copa de futbol onze contra onze al videojoc FC25.



Desenes de punts de joc nous



SAGA 2024 ofereix més possibilitats perquè els assistents puguin jugar a videojocs en català. Per fer-ho, el saló amplia l’espai de videojocs retro de 20 a 50 punts de joc, inclou una zona amb videoconsoles per posar-se a prova amb els videojocs més populars (Mario Kart, FIFA, MineCraft o Just Dance) i ofereix punts de joc per a jocs de mòbil (com el Clash Royale) o de realitat virtual. A més, també s’amplia la zona de simuladors de conducció, que s’ha batejat com a Circuit SAGA.



L’Espai Pòdcast es transforma en SAGA TV



En aquesta segona edició de SAGA, es manté l’espai específic per als pòdcasts, però es transforma en SAGA TV. Hi passarà el bo i millor dels pòdcasts sobre el món digital: el Club del Videojoc, de Gaming.cat; Lúdica x per la Barra Roja; Contingut Descarregable, de Betevé; Geeknorants; Joc Creuat, i un pòdcast a càrrec de les dones de la comissió de videojocs de Plataforma per la Llengua, L’Eva dels Videojocs. Tots els pòdcasts s’emetran en directe a través del canal de Twitch del creador Norman López, que també provarà els jocs guardonats als Premis SAGA o alguns dels jocs dels expositors. A més, a l’escenari també es podrà veure en directe el pòdcast Tres Vides, de 3Cat, que s’emetrà més endavant.

Una setantena d’expositors entre clubs, empreses, associacions, institucions, centres formatius i artistes

Pel que fa a l'espai firal, la llista d'expositors del SAGA es manté en una setantena. Hi participen empreses de videojocs, clubs d'esports electrònics, associacions vinculades als videojocs, centres formatius, institucions i, per primer cop, artistes. Els assistents podran conèixer de primera mà les diferents possibilitats formatives, descobrir i comprar les darreres novetats de videojocs que tenen versió en català, i jugar als jocs que els diferents clubs els deixen provar i als prototips dels alumnes dels centres formatius. A més, es podran provar jocs que han sortit de la incubadora de videojocs GAME BCN, d’estudis com ara Half Sunk Games o Hell of an Office i, per primer cop, hi haurà una empresa de jocs de realitat virtual (Expacia). Entre les propostes dels expositors, els assistents podran jugar a un videojoc que s’ha editat exclusivament en català, Sol, de Nebuloid Team, que s’estrenarà just abans del saló i que ha estat provat com a demo en les dues primeres edicions de SAGA.

Entre els expositors, per primer cop l’entitat s’ha proposat reunir diferents artistes del sector dels videojocs. Hi haurà il·lustracions, impressions 3D i peces exclusives, i comptarà amb Herzwithluv, Kenbo3D, Tontules_art i Mikomakers. A més, enguany SAGA també acollirà una mostra de la fotografia virtual emergent dels videojocs, a càrrec de l’artista Univers. Per últim, qui ho vulgui, també podrà descobrir el softcombat i veure una exhibició de craft foam.

Per primer cop a SAGA, Plataforma per la Llengua comptarà amb un estand propi en què es podran provar els jocs guanyadors dels Premis SAGA d’edicions anteriors i comprar còpies físiques d’una dotzena de videojocs amb versió en català.

‘Game Jump FP 2024’ i més d'una desena de tallers, xerrades, taules rodones i sessions informatives completen una programació amb un gran pes formatiu

Els diferents expositors i la mateixa organització de SAGA també s'encarregaran de dinamitzar tallers i conferències vinculats al món dels videojocs, i es farà un èmfasi especial en la línia temàtica de l'edició d'enguany: l’ús de la intel·ligència artificial, el benestar digital i els videojocs en família. Hi haurà més d'una desena de propostes, sobretot el primer dia, en què es preveu que el saló aculli prop de 3.000 alumnes.

Així, durant SAGA s'organitzaran xerrades sobre el videojoc com a eina per millorar la lectoescriptura, sobre els videojocs i la realitat virtual, sobre la cinemàtica d’un videojoc o sobre com es pot gestionar en família l’ús dels videojocs per part dels infants i adolescents. També hi haurà tallers de revisió de portafolis i per trobar feina en el món dels videojocs, i una xerrada amb el Barcelona Super Computing Center titulada «Aina, per una interacció end-to-end en videojocs en català». A més, Plataforma per la Llengua organitzarà una taula rodona sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en la localització dels videojocs. Amb la voluntat de fer encara més accessible el saló, enguany s’incorporarà un Espai de la Calma, específic per a persones autistes i les seves famílies, que tindrà una llum tènue i elements sensorials, i serà silenciós.

L’aspecte formatiu del saló creix enguany amb una proposta nova: la Game Jump FP 2024. Es tracta d’una Game Jam adreçada a l’alumnat dels centres de Formació Professional (FP) de videojocs de Catalunya (en concret, 40 estudiants organitzats en 8 equips), que haurà de crear una demo jugable d’un videojoc amb estètica retro sobre una temàtica seleccionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i RetroBarcelona. La Game Jam finalitzarà el diumenge amb la presentació dels projectes desenvolupats i el lliurament de premis als equips guanyadors. Les categories són: Millor joc, Joc més innovador i Millor jugabilitat.

Lliurament dels tercers Premis SAGA

Un altre dels plats forts del saló és el lliurament dels tercers Premis SAGA als millors videojocs en català, uns guardons organitzats per Plataforma per la Llengua amb Lúdica i Gaming.cat. El lliurament es farà el dissabte 30 de novembre a les 18.30 h i serà presentat per la creadora de contingut Laia Paz i pel presentador de l’històric pòdcast Ready to Play, Xavi PSX. La gala també es podrà seguir a través del canal de YouTube de Plataforma per la Llengua. A més de reivindicar els treballs presentats pels estudis, la gala també servirà per destacar el que estan preparant els estudis ara mateix i emetrà tràilers d’alguns dels productes que sortiran aviat al mercat.

Enguany, els jocs presentats s’han mantingut en més d’una vintena, i el jurat considera que la qualitat general encara és superior a la de l’any passat. Els premis han mantingut les categories de l’edició anterior: premi al videojoc en català de millor narrativa, premi al videojoc en català de millor art visual, premi al videojoc en català de millor disseny de so, premi al videojoc en català de millor jugabilitat, premi al videojoc en català amb més impacte social i premi al videojoc en català de l'any. A més, els dies previs a la celebració de SAGA, els usuaris podran votar a través d'Internet el premi del públic al videojoc en català.

El jurat dels premis d'enguany ha estat format per Eulàlia Febrer (professora de disseny de so al CITM i subdirectora de l'àrea de Música d'UNIR).