Més de 3.600 alumnes d'arreu dels Països Catalans participaran en el 7è Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La Plataforma per la Llengua ha tancat les inscripcions del 7è Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català amb un total de 168 grups classe apuntats de 94 escoles diferents. Això implica un creixement respecte de l'edició anterior de gairebé el 16% en el nombre d'escoles inscrites i del 4% de grups classe. A més, per tercer any consecutiu, el concurs s'ha obert a tot el domini lingüístic i un cop més s'ha aconseguit la participació de centres de cadascun dels territoris.

En total seran més de 3.600 alumnes de cinquè i sisè de primària els que durant aquest curs elaboraran jocs amb el seu grup classe per aprendre de manera creativa algun aspecte del català. Són un 18,5% més que en l'edició anterior. Enguany, aprofitant l'experiència de l'any passat, els jocs no s'hauran d'enviar físicament, sinó que els alumnes hauran de fer un vídeo en què es mostri com s'hi juga i enviar-lo digitalment, juntament amb les instruccions. D'aquesta manera, no solament es reduiran els desplaçaments, sinó que s'afavorirà l'aprenentatge de les eines digitals.

El creixement de participants, que encara són menys que els d'abans de la pandèmia, s'ha notat sobretot al Principat, però també a les Illes Balears i a l'Alguer. A les Illes Balears, ja hi ha set classes que hi participen, gairebé el doble que l'any passat, i a l'Alguer, dues, de dues escoles diferents, el doble que l'any passat.

Els grups classe tenen ara fins al 8 d'abril de 2022 per a enviar els projectes. A partir d'aquell moment, un jurat especialista valorarà les propostes i les aules guanyadores es faran públiques en una cerimònia de lliurament de premis el cap de setmana del 28 i 29 de maig, que serà presencial o telemàtica segons la situació pandèmica. S'hi atorgarà un premi, un segon i un tercer premi, i, si s'escau, accèssits.

El Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català s'adreça als alumnes d'11 i 12 anys i té l'objectiu que estudiants, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua catalana a partir de la creació del seu propi joc.