Un sol espectacle teatral guanya tots els premis del Festival S'Illo de Santanyí

El Festival de teatre S'Illo de Santanyí ha atorgat tots els premis del certamen a l'espectacle 'Exercicis de crueltat per a infants', un espectacle presentat com a fi de carrera de l'Institut del teatre de Barcelona.

En l'onzena edició d'aquest festival, Enric Marzà ha guanyat el premi de dramatúrgia, el premi a la direcció l'han rebut Arnau Sanromà i el mateix Enric Marzà, i ambdós han guanyat juntament amb Clara Mir el premi a millor interpretació. A la tècnica de llums i so hi havia Jordi Mero, i també han guanyat el premi de 500 € de La Teta Premium a millor espectacle.

El festival defineix l'espectacle com «una meravella de teatre textual en el joc vocal i corporal de ritmes, creació de personatge, història i posada en escena, una autèntica lliçó de teatre per als espectadors que sortien sorpresos en tots els seus vessants de cos, veu i interpretació».

La sinopsi de l'espectacle 'Exercicis de crueltat per a infants' diu així: En un món caòtic i corrupte, dos germans bessons viuen ocults a un jardí. Lluny de rendir-se de l'amenaça de l'exterior, els nens decideixen practicar una sèrie d'exercicis de crueltat per endurir-se i preparar-se pel món que els espera. La crueltat i violència latent de l'entorn on viuen els porta a emular la crueltat que veuen en ell. D'una intel·ligència superior, seran capaços d'utilitzar qualsevol recurs per a sobreviure dintre d'aquest jardí.