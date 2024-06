Oques Grasses, The Tyets, Xanguito i Maria Hein actuaran a les festes de Sant Agustí de Felanitx

Oques Grasses, The Tyets, Xanguito i Maria Hein són alguns dels artistes que l'Ajuntament de Felanitx ha confirmat per les revetlles de Sant Agustí l'agost vinent.

Les actuacions tendran lloc en el Parc de Sa Torre el 24 i el 31 d'agost, segons ha informat l'Ajuntament que també ha dit que les revetles seran de pagament.

El dissabte 24 passaran per l'escenari grups de música en català, amb Oques Grasses com a cap de cartell. També hi seran Xanguito, The Tyets i la felanitxera Maria Hein, així com DJ Sor Estiercol.

El dissabte següent actuaran La La Love You com a cap de cartell, seguits del DJ gallec Michenlo i artistes locals com a DJ Biini, el grup Madison, Cor i el Xou Kais amb Kaaubos & Identical souls.

El regidor de Festes, Toni Peña, ha defensat que l'Ajuntament ha apostat per «artistes potents i amb una trajectòria musical molt reconeguda» sense deixar de costat «la música feta des de Felanitx».