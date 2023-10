L'alemany Dominik Laux, campió de l'Obert amateur del festival de Calvià i el mallorquí Pau Marin, del Blitz

Després de vuit dies de gran intensitat escaquista a la Sala Palmanova ha arribat el final de la vintena edició del Calvià "Chess" Festival, que amb el patrocini de la Fundació Calvià i la rigorosa i excel·lent organització del Club d'Escacs Mallorca Isolani ha concentrat 257 escaquistes als diversos torneigs. A més, ha comptat amb la participació de 22 països, demostrant al món que els escacs i el turisme són una simbologia de qualitat i de progrés cap a un turisme no només de sol i platja.

Al llarg de la setmana s'ha disputat diàriament l'Open amateur, però entremig i, concretament, el 12 d'octubre es va fer un espectacular Blitz de partides de 5 minuts + 3 segons de bonificació per moviment que va donar com a campió, el jove Pau Marín de Reis i Dames de Manacor i actual campió d'Espanya sub 12, vuitè del recent campionat d'Europa, realitzà un torneig quasi perfecte, guanyant 7 partides i entaulant una, en segona posició en Fernando Asensio que només va perdre amb el campió i guanyà 7 partides, a la tercera posició amb 6 punts hi hagué un triple empat que afavorí a l'anglès Oliver Stubbs i relega a la 4a posició a la mallorquina del Club d'escacs Maria de la Salut Maria Antònia Vicens que realitzà un gran torneig, només perdre davant el campió i el subcampió, i el 5è va ser el jugador de Marroc Abdessadek Malla.

El màxim favorit l'alemany Dominik Laux malgrat que va perdre la tercera partida, després guanyà 5 consecutives i entaulà la darrera, amb 7,5 punts aconseguí el campionat per millor desempat davant el 2n el lituà en Darius Viskelis i el mallorquí Sebastià Massanet que realitzà un gran torneig i entrà al pòdium, només va perdre una partida i entaulà la darrera amb el segon. Ressenyar també la 10a posició del mallorquí Cosme Brull amb 6,5; altres premis a ressenyar són:

1a < 2000 Marian Vicens; 1r; < 1850 Didier Duque 1r; < 1700 Pedro Ramón, 1r; < 1550 Lluc Marín 1r; < 1400 Jeremy Scheidt 1a; < Jugadora Laís Navarro; 1r sub12 Maxy Dolek i 1r sense Elo Adrià Sampol.

Finalitzà el Festival amb paraules dels organitzadors del Club Mallorca Isolani el MI Sergio Estremera, amb la presència del representant de la Federació Balear d'Escacs Chelo Pou, la Gran mestra Mónia calzetta i el representant de l'Ajuntament de Calvià i responsable de projectes d'esport i turisme en Rafael León que agraí la possibilitat de ser una realitat aquest Festival Calvià i espera que sigui per molts anys. Un esdeveniment que ha arribat a la vintena edició i que aprofita la bellesa de les cales de Calvià i de Mallorca per engegar una forma diferent de mesclar l'esport i l'oci a la nostra illa que tant demanen certs turistes que volen gaudir de l'exercici mental i de les belleses naturals i culturals.

Del 27 al 29 d'octubre arriba la tercera edició del Chess Mallorca Women, Torneig internacional que s'organitza a les illes Balears amb participació únicament de dones escaquistes de les Illes Balears i, d'altres territoris: de l'estat Espanyol, de Cuba, Ucraïna, Andorra, Perú, Argentina, Mèxic i Geòrgia; seran tres dies on les joves escaquistes de les Balears podran competir amb jugadores de millor nivell i així seguir el seu progrés; tot això és possible gràcies al Club d'escacs La Balanguera, Chess Mallorca i l'associació el Tauler, organitzadors de la competició que aposta fermament en donar oportunitats a les escaquistes de les Balears i fer créixer aquest esport dins el món feminista i amb el suport de la Federació balear d'escacs, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, l'IME de Palma i Caixa Colonya.

Destaca que les cubanes Leancy Fernández número 1 del torneig i na Penélope González conjuntament amb la campiona del 2021 la georgiana Lali Bibilashvili faran el dia 26 a l'espai Suscultura de Palma a les 18.00 hores, una conversa damunt escacs i dona i partides amb nines i nins de 5 minuts, tot gràcies al patrocini de la cooperativa d'assegurances Arç Coop.

Els italians grans triomfadors del Chess Ibiza festival, Carlo Emanuele amb 5,5 punts és el nou campió, el MI Damia Angelo en 5 punts assoleix el subcampionat i 3r Leonardo Laicono, fins al cinquè són italians i trobam el primer espanyol a la sisena posició Azizaj Agim i Aitor, els dos únics entre els deu primers; en total hi participaren 45 escaquistes, entre ells 19 italians i 22 espanyols. També es realitza un torneig de ràpides on el guanyador va ser el MI Damià Angeló seguit de 3 italians més i a la cinquena posició trobam el colombià Alejandro guevara i 6è l'espanyol Félix Serra dels 36 participants.

Pau Marín està participant en el campionat del Món sub12 a Egipte

Tres nins i una nina, els quatre magnífics esportistes classificats en el recent Campionat d'Europa a Romania fa a penes tres setmanes, representen a Espanya en el Campionat del Món d'Escacs Sub 8-12, que ha començat aquesta tarda en Sharm El Sheikh, el fantàstic complex turístic del Mar Roig a Egipte. Un total de 502 jugadors de 66 federacions participen en els campionats, que finalitzaran el 26 d'octubre. De moment en Pau Marín ha guanyat la primera partida.

Altres activitats

Aquest dissabte comença el campionat de Menorca al centre Cultural d'Alaior a les 16.30 hores; després les següents 7 rondes es disputaran cada dissabte a diferents indrets de l'Illa com Ferreries, Es Mercadal, Ciutadella, Sant Lluís, Maó, Es Castell fins al 16 de desembre. Un torneig que ja compta amb 56 inscrits entre les dues categories.

El Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Balear d'Escacs convoca un curs per a l'obtenció del títol d'Àrbitre Autonòmic i que el donarà dret a arbitrar tornejos valedors per Elo, sempre amb autorització de la FBE i que compleixin les reglamentacions de la FBE, FEDA i FIDE vigents. Seran dirigits per en Joan Martí Mascaró i Vicente Diez.

Diumenge 22 d'octubre Open Festes de ses verges de Manacor A partir de les 10.30 a la plaça Joan March, organitzat per Reis i Dames i l'associació de veïns de Llevant amb el sistema suís a 7 rondes i partides de 5 minuts més 3 segons per moviment. Inscripcions reis.dames.llevant@gmail.com i amb el suport de l'Ajuntament de Manacor.

Segueixen els preparatius a L'hospital comarcal d'Inca per organitzar el 28 d'octubre a partir de les 16.00 hores dos torneigs amb el lema Escacs i salut serà la seu d'uns interessants torneigs d'Escacs i Salut organitzat pel Club Cercle d'Escacs d'Inca amb la col·laboració de la Federació Balear d'escacs, l'Ajuntament d'Inca.

Més informació a la web de la Federació Balear d'Escacs: https://www.fbescacs.com/ca/