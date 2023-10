[VÍDEO] Un espectacle emocionant commemorarà els 50 anys de patrimoni lingüístic i cultural de l'Escola Municipal de Mallorquí

L'Escola Municipal de Mallorquí ja ho té tot preparat per a culminar les celebracions dels 50 anys de la fundació de l'escola, que enguany han marcat el calendari.

L'acte central de commemoració dels 50 anys de l'Escola Municipal de Mallorquí tendrà lloc el proper 19 d'octubre a les 19 hores a l'Auditori de Manacor. L'acte destacarà la trajectòria d'aquesta escola única a Mallorca, la importància de tota la gent que l'ha feta possible i tot el futur que té per endavant.

L'encarregat de dur la direcció artística de l'esdeveniment és Joan Miquel Artigues, que presenta un cartell amb la conducció de l'actor Toni Gomila i la música de Mar Grimalt, Carles Medina, Roger Pistola, Sebastià Gris i Rafel Swing. L'espectacle serà de lliure accés i sense entrada i les portes de l'Auditori s'obriran a les 18.20 hores.

La participació del públic serà imprescindible, ja que es planteja el repte de fer un gran mosaic a la platea amb l'ajut de fins a 800 persones. «No serà un acte institucional, sinó un espectacle per celebrar i en què totes les persones que han format part de l'Escola Municipal de Mallorquí i totes les persones que estimam i defensen el català i la nostra cultura hi hem de ser», ha explicat la directora de l'Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha recordat els inicis clandestins de l'Escola fins arribar al dia d'avui i ha animat i engrescat totes les persones que estimen el català a assistir a aquest espectacle únic. L'actor i escriptor Toni Gomila ha avançat que «l'eix conductor serà l'ús de la paraula, la difusió del bagatge cultural a partir de la paraula, i on hi haurà molta poesia, molta música, molta literatura, molta identitat i molta joia».

Hi participaran testimonis de les diferents etapes de l'Escola i, alhora, es posarà èmfasi «en l'encoratjament dels reptes que vénen, mirant-los a la cara i fent una crida al jovent, a les persones nouvingudes i a la societat en general que aquest patrimoni lingüístic i cultural és tan fràgil que festes com aquestes ens han de servir per recordar que la feina no està feta», ha afegit Gomila.

Durant la presentació als mitjans també s'ha estrenat el vídeo 'L'Escola és', el quart dels vídeos que s'han editat enguany en motiu del 50è aniversari.