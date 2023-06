El Teatre Nacional de Catalunya acollirà dues produccions del Teatre Principal de Palma, 'Tanatologia' i 'Altres formes'

El Teatre Principal de Palma serà present a la programació de la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya amb la producció pròpia 'Tanatologia', de Xavier Uriz, i la coproducció amb la companyia L'Aviador i Vània Produccions 'Altres formes', de Miquel Àngel Raió.

'Altres formes' es representarà al Teatre Nacional de Catalunya del 14 al 17 de desembre. Narra la història d'una família que pateix la violència de gènere per part del pare, i de la vida en un entorn de pobresa. Està interpretada per Conchi Almeda, Fenda Drame, Àstrid Janer, Albert Mèlich i Tura Torras. Es va estrenar al Teatre Principal de Palma el 19 de març de 2022.

De l'1 al 4 de febrer de 2024 es podrà veure al Teatre Nacional de Catalunya 'Tanatologia', dirigida per Carlota Ferrer. És una història distòpica que conta com, en un futur proper, els suïcidis augmenten fins a adquirir categoria de pandèmia. L'obra va guanyar el X Premi Llorenç Moyà de Teatre de Binissalem i està interpretada per Miquel Aguiló, Caterina Alorda, Xavi Frau, Núria Sbert, Xisco Segura, Eli Tulián i Aina Zanoguera. Es va estrenar al Teatre Principal de Palma el 13 de febrer de 2022.