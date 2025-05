El bisbe Taltavull ordena dos nous diaques al servei de la Diòcesi de Mallorca

Aquest dissabte, la Catedral de Mallorca ha acollit la celebració de l’ordenació diaconal de Blai Bonet Rigo i Joan Gralla Coll, en una emotiva cerimònia presidida pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull. La celebració, que ha tingut lloc al bell mig del temps pasqual, ha començat amb una processó solemne a l’interior de la Seu, acompanyada per cants litúrgics i una nombrosa participació de fidels, preveres, diaques i familiars dels ordenands.

En la seva homilia, el bisbe Taltavull ha recordat el sentit del ministeri diaconal, com diu el nou testament, el Llibre dels Fets dels Apòstols, «la missió diaconal parteix d'una constatació: la realitat dels pobres, el fet d'unes persones necessitats que no estan ateses. Apareix un nou horitzó a la comunitat cristiana: el servei, i el servei orientat als més pobres». Dirigint-se als diaques, ha afirmat que «l'Església us demana aquesta sensibilitat, que heu de convertir en disponibilitat. És la raó del vostre nou ministeri».

«Avui, -ha dit el bisbe- mitjançant l’Església i la meva missió episcopal, el Senyor posa a les vostres mans un ministeri que conté el tresor de la transmissió de la gràcia, la comunicació de la Paraula de Déu, la presidència d’alguns sagraments, l’anunci del Regne en aquests moments d’evangelització urgent, moments d’obertura i servei cap a tothom sense exclusió i d’invitació amable a tornar a creure». Taltavull ha explicat que el ministeri que reben implica també una gran responsabilitat amb la Paraula de Déu, que serà posada a les seves mans per ser proclamada, testimoniada i viscuda amb caritat. Tal com se’ls diu: «Rep l’Evangeli de Crist, del qual has estat fet missatger; creu el que llegeixis, ensenya el que creus i practica el que ensenyis». Finalment, ha recollit un ensenyament del papa Francesc, que afirma: «Qui vulgui predicar, primer ha d’acceptar ser ferit per aquesta Paraula que ferirà també els altres», mostrant que «només l’amor autèntic sosté la vocació i el servei evangèlic».

Després de la promesa pública d’obediència i servei, i de la invocació de les lletanies dels sants, els dos candidats han rebut la imposició de mans i la pregària d’ordenació. Tot seguit, han estat revestits amb l’estola diaconal i la dalmàtica, i han rebut de mans del bisbe l’evangeliari, signe del seu nou ministeri com a anunciadors de la Paraula de Déu. La cerimònia ha culminat amb l’abraçada de pau amb els diaques presents i la celebració de l’Eucaristia.

Amb aquesta ordenació, l’Església de Mallorca s’enriqueix amb dos nous ministres, sumant un total de 22 diaques ordenats a la diòcesi. Les seves tasques són diverses i fonamentals per a la vida eclesial: poden exercir com a administradors parroquials, delegats de diverses delegacions diocesanes, celebrar les exèquies i acompanyar famílies en tanatoris, col·laborar amb Càritas, fer servei en hospitals, administrar baptismes i presidir els matrimonis, predicar, presidir celebracions de la Paraula i distribuir la comunió i, en general, servir les comunitats on són destinats.