Bruce Springsteen mostra la seva complicitat amb el català durant el concert celebrat a Barcelona

Aquest divendres tengué lloc a Barcelona un dels concerts més esperats de l'any arreu del món. Bruce Springsteen torna als escenaris barcelonins durant aquest cap de setmana amb la seva autenticitat i sinceritat que l'ha caracteritzar durant tota la seva carrera.

La ciutat sencera s'ha mobilitzat durant les jornades anteriors a les successives actuacions que ha anat oferint aquests dies. Ha estat notòria també l'afluència de personalitats de primera fila mundial, com l'expresidents dels Estats Units d'Amèrica Barack Obama o el cineasta Steven Spielberg.

Un dels elements més característics del concert de divendres fou les constants mostres d'afecte del cantant a Catalunya i a la llengua pròpia del país. Barrejant contínuament l'anglès amb expressions catalanes, com un emotiu «us estimo», ha mostrat el seu suport a la cultura catalana i la seva voluntat de fer-se'n part. També s'han mostrat subtítols amb la traducció al català de 'Letter to you'.