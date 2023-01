Prop de 20.000 ànimes vibraren anit passada al ritme de 'Viure sense tu' i 'Alegria'

Més de 19.000 persones, segons xifres oficials facilitades per l'Ajuntament de Palma, van assistir aquest dissabte al concert que Antònia Font oferí al recinte de Son Fusteret, a Palma, com a punt final a les festes de Sant Sebastià, patró de la Ciutat. Les condicions meteorològiques adverses que aquest dissabte van imperar a Balears, intervals de vent fort i cota de neu en 600 metres, no impediren un nou èxit d'assistència a un concert del grup mallorquí.

El recinte de Son Fusteret obrí les seves portes a les 18.00 hores per a començar a acollir les milers de persones que no volien perdre's aquest espectacle. No fou fins quatre hores més tard, emperò, quan començaren a sonar els primers acords de la música d'Antònia Font. El grup mallorquí feu vibrar als seus més fidels seguidors amb les lletres de les cançons del seu darrer treball 'Un minut estroboscòpica' i amb unes altres ja convertides en himnes com 'Alegria' o 'Tots és motors'.