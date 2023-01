Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciat que el grup valencià Auxili tocarà al concert de l’Acampallengua de 2023. La comunicació del cinquè artista s'ha fet aquest diumenge a través dels perfils a xarxes socials de l’entitat juvenil en referència al concert que tendrà lloc a Sa Pobla el vespre de dia 6 de maig.

Auxili és una agrupació ja consolidada dins el panorama de la música en català. Nascut a Ontinyent (País Valencià) el 2005, el grup mescla els estils de reggae, rap i ska amb una lletra reivindicativa en defensa dels drets socials i lingüístics, prenent de referents grups mítics com Obrint Pas o La Gossa Sorda. El 2022 publicaren el seu darrer àlbum, ‘Guaret’, amb el segell discogràfic ‘Propaganda pel fet!’, que inclou al seu particular estil elements de la música electrònica i col·laboracions amb diversos artistes, com Los Chikos del Maíz o Tribade.

L’Acampallengua és un festival organitzat des del 1997 per Joves de Mallorca per la Llengua, entitat juvenil en defensa del coneixement, la normalització i l’ús de la llengua catalana arreu de les Illes Balears. Després de deu anys sense celebrar-se, l’associació recupera el format de festival eclèctic, que combina les activitats formatives i culturals amb un ambient festiu. Enguany, a més d’Auxili, el concert comptarà amb l’actuació d'Es Gall de sa Pastera, Mar Grimalt, Plan-ET i Antònia Found System, i un sisè grup encara no enunciat.