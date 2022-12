Stay Homas, O-Erra i La Fúmiga, primers artistes confirmats del CanetRock Mallorca 2023

Un any després de l’èxit del CanetRock Mallorca 2022, el festival tornarà a reunir les bandes més importants del panorama musical de les Balears, Catalunya i el País valencià per oferir una nit de música i festa fins la sortida del sol i consolidar-se com la gran 'revetla' mallorquina.

Els primers noms confirmats d’aquesta segona edició són O-Erra, que arribarà amb nou disc acabat d’editar, Stay Homas, que presentarà en primícia també nou àlbum i interpretarà els seus èxits, i La Fúmiga que farà la seva única actuació a les Illes Balears de l’any 2023 i per primera vegada, a Mallorca, amb un concert de gran format.

CanetRock Mallorca es celebrarà el 22 de juliol a Alcúdia i les entrades ja estan a la venda amb una promoció anticipada de 36€ a www.canetrockmallorca.cat.