La polifacètica Julieta actuarà aquest dissabte a Can Lliro, a Manacor

Julieta actuarà dissabte aquest dissabte, 3 de desembre a Can Lliro, Manacor. Serà el seu primer concert a Mallorca, però ve de fer una gira enguany a Catalunya que va començar al festival Primavera Sound i que ha acabat amb èxit a la sala Apolo fa unes setmanes. En poc més d'un any, Julieta s'ha establert com un dels referents de la nova escena pop catalana.

Julieta és una cantant i compositora de Barcelona de 21 anys. Va debutar al 2021 amb el seu single 'Nayades' i en menys d'un any ha sonat a les principals ràdios catalanes i ha actuat a festivals com Primavera Sound, Fanàtik Fest, Maleducats, Fred Festival i Magnífic Fest.

Artista polifacètica, ha estudiat teatre, dansa i música. Li agrada experimentar amb els sons de llengües diferents i ja ha composat en català, francès, anglès i castellà. Els seus temes combinen el pop energètic amb lletres d’amor i desamor, i es basen en reflexions sobre la vida quotidiana, les petites coses, els petits gestos i detalls en minúscules que utilitza per parlar de temes en majúscules.

Amb el seu darrer mini àlbum 'Ni llum ni lluna', on experimenta amb sonoritats variades com l'electrònica, el reggaeton, el pop o l’indie, Julieta s'ha establert com una de les artistes més destacades de la nova escena pop catalana.