Rosalía surt «coronada» d'una gala dels Grammy que també premien Las Migas

Rosalía ha estat la gran triomfadora de la nit en la gala dels Grammy Llatins que s'ha fet a Las Vegas. Se n'ha endut quatre, dels nou als que estava nominada, entre els quals, el premi més important: el Grammy al millor àlbum de l'any per 'Motomami'. La cantant catalana ha fet també una de les millors actuacions en aquesta cerimònia d'entrega dels guardons.

D'altra banda, l'altre gran guanyador de la nit ha estat Jorge Drexler, que ha recollit set premis. Drexler i C.Tangana han estat guardonats en la categoria de millor cançó de l'any pel tema 'Tocarte'.

Rosalía no ha estat l'única catalana premiada, el quartet barceloní Las Migas han recollit el premi a millor àlbum de música flamenca per 'Libres'.

La nota curiosa dels premis l'ha posat la cantant cubana Ángela Álvarez, una de les revelacions d'aquesta 23ena edició, que als seus 95 anys s'ha convertit en la cantant de més edat a aconseguir el premi de Millor Nova Artista. Segons sembla fa pocs anys que un nét seu la va empènyer a cantar professionalment.

Quatre grammys per a Rosalía

A més del millor àlbum per 'Motomami', Rosalia s'ha endut el gramòfon de millor disc de música alternativa, millor enginyeria de gravació i millor disseny. La cerimònia de la música llatina entronitza de nou a Rosalía com a fenomen musical com ja va fer el 2019 amb 'El mal querer'.