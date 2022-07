Un concert, dos grans grups, dues generacions: Xanguito i SAU30 a Pollença

El dissabte 9 de juliol a Can Escarrintxo de Pollença es farà un important concert amb dos grans grups, Xanguito i SAU30 al mateix escenari amb l'objectiu d'ajuntar dues generacions diferents amb la mateixa passió per la música. Al concert hi actuarà com a grup convidat Sa Cabra que Sopa.

Un gran concert

L'emblemàtic grup de Rock català Sau celebra el seu 30è aniversari i reapareix als escenaris per a presentar el seu nou disc 'Mil i una nits i uns quants dies', 24 anys més tard del seu darrer disc.

De la mateixa manera, Xanguito també presenta nou disc, 'Eufòria' carregat d'il·lusió i energies positives.

Dos grups diferents però que combinats faran que passis una nit d'estiu plena d'emocions.

Els residents de Pollença hauran de presentar el certificat de residència en vigor expedit per l'Ajuntament.