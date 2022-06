[VÍDEO] Concert antològic d'Antònia Font a Inca: «com abans però amb una mica més de gent»

«Ara ho hem comentat amb la resta del grup i això és com abans, quan fèiem verbenes i qualque nit fèiem doblets i triplets i vosaltres hi éreu. Com abans però amb una mica més de gent», amb aquestes paraules, Pau Debon, cantant d'Antònia Font, encetava la segona part del concert d'aquest dissabte nit al Poliesportiu Mateu Cañelles d'Inca.

Cap cronista podia millorar la descripció. Encara que «amb una mica més de gent» signifiqui amb 12.000 persones que varen omplir el camp de futbol reconvertit en espai per a un concert que aplegà gent de totes les edats. Des de nadons amb pocs mesos de vida, amb les orelles protegides per cascs, fins a alguns octogenaris balladors. A diferència de fa deu anys, el públic vestia poques t-shirt i, en canvi, molta camisa hawaiana.

Durant la prèvia al concert d'Antònia Font, el públic que anava arribat es trobava amb l'actuació de Miquel Serra, amb un desplegament logístic impressionant i amb uns food truks amb coa permanent.

Entre el públic assistent, moltes cares conegudes de l'àmbit cultural i polític i entre les primeres en arribar, n'Antònia Font. «La fabulosa, la més famosa, la Top de Tops, la mallorquina més formosa que hi ha al món...» la que dona nom al conjunt Antònia Font.

Els moment previs a l'aparició dels protagonistes a l'escenari es palpava l'emoció, els nervis, la passió continguda. I, a la fi, a les 21.40, quan la claror ja havia desaparegut del cel, Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon, aparegueren a l'escenari i com si només hagués passat una setmana del seu darrer concert a Mallorca, desplegaren el seu repertori musical. Això sí, davant hi tenien «una mica més de gent» i darrere, un muntatge visual com mai.

Els cinc components del conjunt varen ocupar l'escenari amb la mateixa actitud exacta de fa deu anys i encetaren el repertori amb 'Un minut estroboscòpica', el tema que dona nom al seu nou disc i que va fer que el públic s'aixecàs com un llençol de mil tonalitats al ritme de la música.

A continuació, un repertori de més de dues hores, amb cançons de totes les èpoques. Les més celebrades, els himnes 'Alegria', 'Wa yeah!', però també temes nous que apunten a himne com 'Venc amb tu'...

Alegria, festa, adrenalina, ulleres per veure el muntatge en 3D, padrins ballant amb les seves netes i una experiència molt propera a la felicitat és el que varen experimentar la majoria dels assistents.

El concert antològic va posar punt amb la interpretació de 'Viure sense tu' acompanyada d'uns focs artificials que il·luminaren el cel inquer de la mateixa manera que la música màgica dels Antònia Font havia il·luminat els cors dels assistents. «Una mica més que abans».